Patch 8 для Baldur's Gate 3 виходить уже сьогодні, 15 квітня, і, судячи з усього, це буде жахливо. Настільки, що доведеться всерйоз пояснювати друзям і близьким, чому вас не буде видно найближчі кілька тижнів.
Керівник Larian Свен Вінке вже підігрів інтерес заявою в X, що список змін займає 48 сторінок:
"Якби існував гід Мішлен з патчів, я б поставив цьому три зірки".
Але сторінок-то у Larian на сайті немає, там усе одним полотном. Скільки ж це насправді?
Журналіст PC Gamer вирішив не гадати і просто закинув патчноти минулих оновлень у Google Docs, в 11-й Arial і на стандартних полях. У підсумку виходить близько 400 слів на сторінку, якщо відкинути списки й оформлення. Тобто Patch 8 це близько 19-20 тисяч слів.
Для порівняння, ось вага минулих оновлень:
- Patch 1: 16 542 слова
- Patch 2: 4 016 слів
- Patch 3: 23 576 слів
- Patch 4: 19 473 слова
- Patch 5: 6 731 слово
- Patch 6: 18 548 слів
- Patch 7: 18 153 слова
Якщо розрахунки вірні, Patch 8 стане другим за обсягом в історії гри. І це не дивно: він додасть 12 нових підкласів і фоторежим, отже доведеться пояснити тонни механік і змін.
Раніше ми розповідали, що розробники Baldur's Gate 3 показали всі нові підкласи.