Загалом у патчноуті близько 20 тисяч слів.

Patch 8 для Baldur's Gate 3 виходить уже сьогодні, 15 квітня, і, судячи з усього, це буде жахливо. Настільки, що доведеться всерйоз пояснювати друзям і близьким, чому вас не буде видно найближчі кілька тижнів.

Керівник Larian Свен Вінке вже підігрів інтерес заявою в X, що список змін займає 48 сторінок:

"Якби існував гід Мішлен з патчів, я б поставив цьому три зірки".

Але сторінок-то у Larian на сайті немає, там усе одним полотном. Скільки ж це насправді?

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Журналіст PC Gamer вирішив не гадати і просто закинув патчноти минулих оновлень у Google Docs, в 11-й Arial і на стандартних полях. У підсумку виходить близько 400 слів на сторінку, якщо відкинути списки й оформлення. Тобто Patch 8 це близько 19-20 тисяч слів.

Для порівняння, ось вага минулих оновлень:

Patch 1: 16 542 слова

Patch 2: 4 016 слів

Patch 3: 23 576 слів

Patch 4: 19 473 слова

Patch 5: 6 731 слово

Patch 6: 18 548 слів

Patch 7: 18 153 слова

Якщо розрахунки вірні, Patch 8 стане другим за обсягом в історії гри. І це не дивно: він додасть 12 нових підкласів і фоторежим, отже доведеться пояснити тонни механік і змін.

Раніше ми розповідали, що розробники Baldur's Gate 3 показали всі нові підкласи.

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