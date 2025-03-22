Дати релізу у нового великого оновлення поки немає.

Larian Studios продовжує розширювати Baldur's Gate 3, готуючи масштабне восьме оновлення, яке додасть фоторежим і аж 12 нових підкласів на додачу до основних.

Жрець - Домен Смерті: Потужний підклас для максимальної шкоди. Використовує заклинання Toll the Dead і Inflict Wounds. Майже не володіє підтримувальними здібностями, тому групі доведеться адаптуватися до його агресивного стилю.

Варвар - Шлях Велетнів: Крім збільшеного розміру і дальності атаки, цей варвар може кидати союзників, ворогів і навіть зброю, завдаючи додаткової шкоди і змінюючи позиції бійців на полі битви.

Бард - Колегія Наводжень: Спеціалізується на контролі поля бою. Mantle of Inspiration дає тимчасові хіти союзникам, а Mantle of Majesty дає змогу командувати зачарованими ворогами, змушуючи їх бігти або застигати на місці.

Друїд - Коло Зірок: Дозволяє обирати між трьома зоряними формами, кожна з яких дає унікальні здібності. Можна стати цілителем, бійцем ближнього бою або стрільцем, що робить друїда дуже гнучким персонажем.

Чернець - Шлях П'яного Майстра: Додає механіку вживання алкоголю для відновлення Кі. Також дає змогу сп'яніти ворогів, роблячи їх вразливішими для атак.

Паладин - Клятва Корони: Підсилює роль паладина як танка. Дозволяє перехоплювати атаки, блокувати шкоду і зцілювати союзників, що робить його незамінним для виживання команди.

Слідопит - Хранитель Рою: Може закликати різні рої істот, які завдають шкоди і допомагають контролювати поле бою. Кожен рій має унікальні ефекти для різних ситуацій.

Чародій - Магія Тіней: Відмінний вибір для Honour Mode. Здібності не дають персонажу впасти в бою, а Superior Darkvision збільшує мобільність у темних зонах, що особливо корисно в другому акті гри.

Чаклун - Відьомський Клинок: Один з найпопулярніших підкласів чаклунів, тепер з'явиться офіційно. Додає створення магічної зброї та прокляття ворогів, змушуючи їхні душі підкорятися заклинателю.

Злодій - Рубака: Робить клас схожим на харизматичних дуелянтів і піратів. Дозволяє частіше використовувати Sneak Attack і уникати атак супротивника завдяки Fancy Footwork, роблячи стиль гри більш динамічним.

Чарівник - Співак Клинка: Об'єднує магію з ближнім боєм, підвищуючи мобільність чарівника і знижуючи його крихкість. Larian створює нові анімації заклинань, щоб заклинатель зі зброєю виглядав ефектно.

Воїн - Чарівний Лучник: Дає змогу поєднувати магічні здібності з мистецтвом стрільби з лука. Має нові анімації атак і здібності для нанесення шкоди або контролю ворогів, наприклад тимчасове вигнання супротивників з поля бою.

У восьмого патча все ще немає дати релізу, але Larian вже проводить закрите стрес-тестування нововведень.

Раніше власники Baldur's Gate з Hasbro розповідали, що нова гра у всесвіті вже в розробці і зовсім скоро ми дізнаємося про неї. Варто зауважити, що проєктом займається вже не Larian.

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