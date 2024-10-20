У проєкті беруть участь знамениті актори Генрі Кавілл і Марк Гемілл.

На виставці CitizenCon розробники зі студії Cloud Imperium Games, творці Star Citizen, поділилися свіжими подробицями про сюжетну кампанію Squadron 42.

Під час презентації було показано годинний пролог гри, що демонструє перший розділ у вражаючому виконанні. У пролозі представлено космічний бій, який знайомить гравців зі всесвітом гри. У катсценах задіяні відомі актори: Генрі Кавілл, Гері Олдман і Марк Стронг.

Презентація не обійшлася без технічних труднощів: під час живого показу гра двічі зависала. Другий збій комічно пояснили проблемами з комп'ютером, а не з самою грою.

Відео дня

Після демонстрації Кріс Робертс знову вийшов на сцену, щоб підкреслити, що команда впевнена в релізі 2026 року і що гра запропонує 30-40 годин ігрового процесу.

Squadron 42 було анонсовано 10 жовтня 2012 року разом зі Star Citizen і запуском краудфандингової кампанії. За офіційними даними, на сьогодні проєкти зібрали близько 729 мільйонів доларів.

Відомо, що Cloud Imperium Games не завжди дотримується заявлених термінів релізу, тому залишається побачити, чи вдасться їм випустити гру вчасно. Раніше цього тижня Insider Gaming повідомила про проблеми, з якими зіткнулася студія в розробці. Том Хендерсон дізнався, що студія вже витратила майже всі 700 мільйонів, зібрані з донатів.

Що таке Squadron 42

Squadron 42 - це одиночна сюжетна кампанія у всесвіті Star Citizen, яку розробляє студія Cloud Imperium Games. Гравцям належить стати частиною елітного підрозділу флоту Об'єднаної Земної Імперії та брати участь у масштабних космічних битвах. Гра обіцяє глибокий сюжет, високу якість графіки та участь зірок кіно.

Проєкт використовує передові технології захоплення руху та лицьової анімації для створення реалістичних персонажів і кінематографічних сцен. Star Citizen відома своїм масштабом і рекордними зборами на краудфандингових платформах, що свідчить про високий інтерес з боку ігрової аудиторії.

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