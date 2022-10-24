Українська студія A. M. Team, що складається з двох людей, випустила дебютний трейлер похмурої фентезійної RPG The Moon Hell. У ролику показано кілька локацій і битви з ворогами.
На відео спочатку миготять місця в світі гри, які зможуть відвідати користувачі. Кадри демонструють зловісні ліси, печери, підземелля, скупчення кам'яних стовпів та інше. Локації відрізняються малою кількістю джерел освітлення і приглушеною палітрою кольорів, що підкреслює похмурий настрій The Moon Hell.
А друга частина трейлера присвячена битвам. Головний герой у ролику використовує два варіанти зброї — меч і спис у зв'язці зі щитом. Він також завдає різні удари — колючі, ріжучі, в стрибку тощо. Закінчується ролик відпочинком протагоніста біля вівтаря, де, швидше за все, можна відновити здоров'я.
The Moon Hell — основні подробиці
- Основний акцент в грі зроблено на бойову систему. Розробники хочуть, щоб користувачі відчували тяжкість кожного удару — як головного героя, так і ворожого.
- Зброя розділена на чотири класи. Творці обіцяють реалізувати багато різної екіпіровки, яку можна добувати при проходженні.
- Світ The Moon Hell включає шість локацій, наповнених секретами. За словами розробників, гра буде винагороджувати за дослідження.
- Ще одна риса української RPG — безліч ворогів з продуманим ШІ. У супротивників є свої особливості і патерни поведінки в бою.