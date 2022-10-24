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Українська студія A. M. Team, що складається з двох людей, випустила дебютний трейлер похмурої фентезійної RPG The Moon Hell. У ролику показано кілька локацій і битви з ворогами.

На відео спочатку миготять місця в світі гри, які зможуть відвідати користувачі. Кадри демонструють зловісні ліси, печери, підземелля, скупчення кам'яних стовпів та інше. Локації відрізняються малою кількістю джерел освітлення і приглушеною палітрою кольорів, що підкреслює похмурий настрій The Moon Hell.

А друга частина трейлера присвячена битвам. Головний герой у ролику використовує два варіанти зброї — меч і спис у зв'язці зі щитом. Він також завдає різні удари — колючі, ріжучі, в стрибку тощо. Закінчується ролик відпочинком протагоніста біля вівтаря, де, швидше за все, можна відновити здоров'я.

The Moon Hell — основні подробиці

Основний акцент в грі зроблено на бойову систему. Розробники хочуть, щоб користувачі відчували тяжкість кожного удару — як головного героя, так і ворожого.

Зброя розділена на чотири класи. Творці обіцяють реалізувати багато різної екіпіровки, яку можна добувати при проходженні.

Світ The Moon Hell включає шість локацій, наповнених секретами. За словами розробників, гра буде винагороджувати за дослідження.

Ще одна риса української RPG — безліч ворогів з продуманим ШІ. У супротивників є свої особливості і патерни поведінки в бою.

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