Розробники inZOI розкрили детальні системні вимоги симулятора життя, однак не уточнили, на які налаштування, частоту кадрів або роздільну здатність вони розраховані.
Для максимальних налаштувань знадобиться Intel Core i7-14700K, RTX 4080, 32 ГБ оперативної пам'яті та 75 ГБ вільного місця на диску. Цікаво, що обсяг сховища варіюється залежно від обраних графічних пресетів.
Мінімальні вимоги
- OC: Windows 10/11 64-bit
- Процесор: Intel i5 10400 або AMD Ryzen 5 3600 або AMD Ryzen 5 3600
- ОЗП: 12 GB RAM
- Відеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) або AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)
- DirectX: Версія 12
- Сховище: 40 GB
- Мережа: Інтернет-з'єднання
Середні вимоги
- OC: Windows 10/11 64-bit
- Процесор: Intel i7 11700 або AMD Ryzen 7 5800X3D
- ОЗП: 16 GB RAM
- Відеокарта: NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) або AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)
- DirectX: Версія 12
- Сховище: 50 GB
- Мережа: Інтернет-з'єднання
Рекомендовані вимоги
- OC: Windows 10/11 64-bit
- Процесор: Intel i7 12700K або AMD Ryzen 7 7800X3D
- ОЗП: 16 GB RAM
- Відеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) або AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM)
- DirectX: Версія 12
- Сховище: 60 GB
- Мережа: Інтернет-з'єднання
Високі вимоги
- OC: Windows 10/11 64-bit
- Процесор: Intel i7 14700K або AMD Ryzen 9 7980X3D
- ОЗП: 32 GB RAM
- Відеокарта: NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) або AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)
- DirectX: Версія 12
- Сховище: 75 GB
- Мережа: Інтернет-з'єднання
Також Krafton представила п'ятихвилинне відео з порівнянням усіх графічних налаштувань у різних сценах. Судячи з ролика, різниця між рекомендованими і максимальними пресетами не надто велика, незважаючи на досить серйозні вимоги.
inZOI вийде в ранньому доступі 28 березня. Розробники планують довгострокову підтримку проєкту.
Раніше геймдиректор проекту Хьончжун Кім уточнював, що inZOI - не конкурент The Sims, а розробники просто хочуть дати гравцям унікальний досвід.