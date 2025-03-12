Стали відомі системні вимоги inZOI / Фото - inZOI Studio

Розробники inZOI розкрили детальні системні вимоги симулятора життя, однак не уточнили, на які налаштування, частоту кадрів або роздільну здатність вони розраховані.

Для максимальних налаштувань знадобиться Intel Core i7-14700K, RTX 4080, 32 ГБ оперативної пам'яті та 75 ГБ вільного місця на диску. Цікаво, що обсяг сховища варіюється залежно від обраних графічних пресетів.

Мінімальні вимоги

  • OC: Windows 10/11 64-bit
  • Процесор: Intel i5 10400 або AMD Ryzen 5 3600 або AMD Ryzen 5 3600
  • ОЗП: 12 GB RAM
  • Відеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) або AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)
  • DirectX: Версія 12
  • Сховище: 40 GB
  • Мережа: Інтернет-з'єднання

Середні вимоги

  • OC: Windows 10/11 64-bit
  • Процесор: Intel i7 11700 або AMD Ryzen 7 5800X3D
  • ОЗП: 16 GB RAM
  • Відеокарта: NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) або AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)
  • DirectX: Версія 12
  • Сховище: 50 GB
  • Мережа: Інтернет-з'єднання

Рекомендовані вимоги

  • OC: Windows 10/11 64-bit
  • Процесор: Intel i7 12700K або AMD Ryzen 7 7800X3D
  • ОЗП: 16 GB RAM
  • Відеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) або AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM)
  • DirectX: Версія 12
  • Сховище: 60 GB
  • Мережа: Інтернет-з'єднання

Високі вимоги

  • OC: Windows 10/11 64-bit
  • Процесор: Intel i7 14700K або AMD Ryzen 9 7980X3D
  • ОЗП: 32 GB RAM
  • Відеокарта: NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) або AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)
  • DirectX: Версія 12
  • Сховище: 75 GB
  • Мережа: Інтернет-з'єднання

Відео дня

Також Krafton представила п'ятихвилинне відео з порівнянням усіх графічних налаштувань у різних сценах. Судячи з ролика, різниця між рекомендованими і максимальними пресетами не надто велика, незважаючи на досить серйозні вимоги.

inZOI вийде в ранньому доступі 28 березня. Розробники планують довгострокову підтримку проєкту.

Раніше геймдиректор проекту Хьончжун Кім уточнював, що inZOI - не конкурент The Sims, а розробники просто хочуть дати гравцям унікальний досвід.

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