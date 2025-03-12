"Вбивця The Sims" виявився набагато вибагливішим за тих же "Сімс".

Розробники inZOI розкрили детальні системні вимоги симулятора життя, однак не уточнили, на які налаштування, частоту кадрів або роздільну здатність вони розраховані.

Для максимальних налаштувань знадобиться Intel Core i7-14700K, RTX 4080, 32 ГБ оперативної пам'яті та 75 ГБ вільного місця на диску. Цікаво, що обсяг сховища варіюється залежно від обраних графічних пресетів.

Мінімальні вимоги

OC: Windows 10/11 64-bit

Процесор: Intel i5 10400 або AMD Ryzen 5 3600 або AMD Ryzen 5 3600

ОЗП: 12 GB RAM

Відеокарта: NVIDIA RTX 2060 (6G VRAM) або AMD Radeon RX 5600 XT (6G VRAM)

DirectX: Версія 12

Сховище: 40 GB

Мережа: Інтернет-з'єднання

Середні вимоги

OC: Windows 10/11 64-bit

Процесор: Intel i7 11700 або AMD Ryzen 7 5800X3D

ОЗП: 16 GB RAM

Відеокарта: NVIDIA RTX 3060 (8G VRAM) або AMD Radeon RX 6600 (8G VRAM)

DirectX: Версія 12

Сховище: 50 GB

Мережа: Інтернет-з'єднання

Рекомендовані вимоги

OC: Windows 10/11 64-bit

Процесор: Intel i7 12700K або AMD Ryzen 7 7800X3D

ОЗП: 16 GB RAM

Відеокарта: NVIDIA RTX 3070 (8G VRAM) або AMD Radeon RX 6800 XT (16G VRAM)

DirectX: Версія 12

Сховище: 60 GB

Мережа: Інтернет-з'єднання

Високі вимоги

OC: Windows 10/11 64-bit

Процесор: Intel i7 14700K або AMD Ryzen 9 7980X3D

ОЗП: 32 GB RAM

Відеокарта: NVIDIA RTX 4080 (16G VRAM) або AMD Radeon RX 7900 XTX (24G VRAM)

DirectX: Версія 12

Сховище: 75 GB

Мережа: Інтернет-з'єднання

Відео дня

Також Krafton представила п'ятихвилинне відео з порівнянням усіх графічних налаштувань у різних сценах. Судячи з ролика, різниця між рекомендованими і максимальними пресетами не надто велика, незважаючи на досить серйозні вимоги.

inZOI вийде в ранньому доступі 28 березня. Розробники планують довгострокову підтримку проєкту.

Раніше геймдиректор проекту Хьончжун Кім уточнював, що inZOI - не конкурент The Sims, а розробники просто хочуть дати гравцям унікальний досвід.

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