У гри не буде таких проблем, як у екшену Cyberpunk 2077 на PS4 та Xbox One.

Довгоочікуваний український шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде на консолях минулого покоління – PlayStation 4 та Xbox One.

Про це на своїй сторінці в одній із соціальних мереж розповів PR-менеджер гри Захар Бочаров.

Читайте такожSony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store

Шанувальники франшизи поцікавилися, чи не буде у нового "Сталкера" на старих консолях таких проблем, які спостерігалися у свіжого польського блокбастера Cyberpunk 2077. Співробітник студії GSC Game World запевнив, що не буде, оскільки S.T.A.L.K.E.R. 2 просто не вийде на PS4 та Xbox One.

В цілому ж у гри поки немає точної дати релізу. У липні на трансляції Xbox Game Showcase був показаний дебютний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Там же стали відомі й цільові платформи – ПК та Xbox Series X/S. Коли гра вийде на PlayStation 5 – невідомо.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Подробиці S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії другої частини, як і першої, відбуваються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У сиквелі буде оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Персонажі будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 буде масштабний нелінійний сюжет, де рішення користувачів впливатимуть на долю персонажів, локальні події та навіть на весь світ гри.

У сиквелі будуть як знайомі фанатам локації, так і нові. Ще на гравців чекають нові мутанти, артефакти і аномалії. Друга частина створюється на рушії Unreal Engine.

У день релізу шутер буде доступний передплатникам сервісу Xbox Game Pass.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов