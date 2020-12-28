Довгоочікуваний український шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 не вийде на консолях минулого покоління – PlayStation 4 та Xbox One.
Про це на своїй сторінці в одній із соціальних мереж розповів PR-менеджер гри Захар Бочаров.
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Шанувальники франшизи поцікавилися, чи не буде у нового "Сталкера" на старих консолях таких проблем, які спостерігалися у свіжого польського блокбастера Cyberpunk 2077. Співробітник студії GSC Game World запевнив, що не буде, оскільки S.T.A.L.K.E.R. 2 просто не вийде на PS4 та Xbox One.
В цілому ж у гри поки немає точної дати релізу. У липні на трансляції Xbox Game Showcase був показаний дебютний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Там же стали відомі й цільові платформи – ПК та Xbox Series X/S. Коли гра вийде на PlayStation 5 – невідомо.
Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Подробиці S.T.A.L.K.E.R. 2
- Дії другої частини, як і першої, відбуваються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У сиквелі буде оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Персонажі будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.
- У S.T.A.L.K.E.R. 2 буде масштабний нелінійний сюжет, де рішення користувачів впливатимуть на долю персонажів, локальні події та навіть на весь світ гри.
- У сиквелі будуть як знайомі фанатам локації, так і нові. Ще на гравців чекають нові мутанти, артефакти і аномалії. Друга частина створюється на рушії Unreal Engine.
- У день релізу шутер буде доступний передплатникам сервісу Xbox Game Pass.