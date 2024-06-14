'Фанати почуватимуться як удома': що журналісти говорять про STALKER 2

Чекати залишилося зовсім недовго, український шутер виходить вже у вересні.

Журналісти видання Wccftech отримали можливість зіграти в перші півгодини гаряче очікуваного шутера Stalker 2: "Серце Чорнобиля" і поділилися своїми враженнями. Ми вибрали з прев'ю головне.

Автор Wccftech назвав себе фанатом всесвіту "Сталкер" і зазначив, що за духом STALKER 2 – це на 100% STALKER, і ті, хто фанатів від оригінальної трилогії, "відчують себе як удома, пустивши сльозу ностальгії, виявивши в інвентарі пляшку освіжаючої горілки".

Перестрілки в Heart of Chornobyl помітно відрізняються від тих, до яких звикли геймери в сучасних ААА-шутерах з відкритим світом. Вороги помирають від одного-двох влучань, те ж стосується і головного героя, тому аптечки життєво необхідні. Хардкорності додають унікальні вороги, як-от невидимі мутанти, і постійна нестача патронів.

Аномалії залишаються однією з найнебезпечніших загроз у Зоні. Гравці-ветерани мають багаторічний досвід метання болтів в аномалії та їх подальшої активації рівно настільки, щоб уникнути їх. У демо головний герой використовував військовий сканер для аналізу аномалій, що вимагало наближатися до них. Перша аномалія була знешкоджена без проблем, але друга постійно вражала електричним розрядом, що призводило до загибелі героя. Після кількох спроб у демо вдалося завершити сканування і продовжити шлях, натрапивши на бандитів.

Stalker 2 має сучасніший вигляд і грається сучасніше порівняно з попередніми іграми. Міні-карту замінили компасом, що вказує на найближчі пам'ятки і маркери квестів. Вороги відзначаються червоними крапками, коли вони живі, і сірими хрестиками після смерті, допомагаючи знаходити їхній лут. А більша частина інформації, яку необхідно донести до гравця, представлена в зручних елементах інтерфейсу, що дає змогу насолоджуватися красою Зони.

Загалом фанати всесвіту будуть задоволені, оскільки в "Серці Чорнобиля" є все, за що вони любили попередні частини.

Попри труднощі розробки AAA-гри в країні, яка нині спустошена агресивною війною, команда GSC Game World зробила все можливе і довела, що очікування того варті.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбудеться 5 вересня на ПК, Xbox Series і Game Pass у день релізу. Свіжий трейлер з українським озвученням було показано в рамках Xbox Games Showcase 2024.

Нагадаємо, спочатку STALKER 2 мав вийти ще 2022 року, але далі послідувала низка переносів, включно з передислокацією GSC Game World у Прагу через війну в Україні.

Дії гри розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Сиквел поєднуватиме елементи шутера від першої особи, хоррора та імерсивного симулятора. Основний сюжет гри триватиме близько 40 годин, також обіцяють варіативність у проходженні та чотири кінцівки

Однією з ключових особливостей гри буде наявність просунутого штучного інтелекту і вдосконаленої системи симуляції життя. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

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