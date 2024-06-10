Чекати залишилося менше трьох місяців – реліз відбудеться 5 вересня для ПК і Xbox Series X/S.

Журналісти різних ігрових видань поділилися першими враженнями від превью-версії S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, у яку їм вдалося пограти на заході Summer Game Fest 2024. Також ми дізналися багато деталей про геймплейні аспекти шутера.

Рецензентам вдалося зіграти близько півгодини, але навіть за цей час вони встигли оцінити грандіозний масштаб ігрового світу, з безліччю систем, механік і продуманих анімацій. У цьому плані журналіст видання GameSpot навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2.

Якщо говорити про геймплей, то сиквел помітно перевершує ігри оригінальної трилогії. Стрілянину та інші аспекти "осучаснили", але при цьому це все ще "дуже складна гра", в якій доведеться часто вмирати. Так, під час 10-хвилинного відрізка редактор Tweakers встиг померти тричі, а в одній із перестрілок у нього заїла зброя, що теж призвело до смерті персонажа.

Окремо журналісти відзначили велику свободу дій і масивну карту, а "лякаюча атмосфера Зони нікуди не зникла навіть через 15 років". Що стосується технічної складової, то гра не є "сильно глючною", але українським розробникам з GCS Game World ще потрібен час для того, щоб її відполірувати.

Загалом у журналістів склалося чудове перше враження про шутер, а той факт, що дехто не був надто знайомий з оригінальними іграми, свідчить про те, що сиквел має привернути ширшу аудиторію, а не лише фанатів серії.

Нагадаємо: дії STALKER 2 розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднуватиме елементи як шутера від першої особи, так і хорора з імерсивним симулятором. Основний сюжет гри триватиме близько 40 годин, при цьому обіцяють варіативність у проходженні і чотири кінцівки.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбудеться 5 вересня на ПК, Xbox Series і Game Pass у день релізу. Свіжий трейлер з українським озвученням був показаний у рамках Xbox Games Showcase 2024.

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