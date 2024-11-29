Поліпшили економіку і знизили здоров'я у мутантів.

Для Stalker 2 вийшов перший з моменту релізу великий патч на 13 ГБ. Розробники з GSC Game World представили довжелезний патчноут із виправлень та покращень гри.

Звісно, насамперед в оновленні зосередилися на технічній частині гри, але в патчі також було поліпшено економіку Зони, доопрацьовано баланс і штучний інтелект ворогів.

Виправлення AI:

Виправлено проблему, через яку групи NPC застрявали і гинули поруч з укриттям під час активної емісії.

Виправлено помилку, через яку Бюрер міг викидати будь-які предмети місії з рук гравця.

Додано відсутні звукові ефекти для здатності "Телекінез" Бюрера.

Виправлено проблеми, через які NPC іноді застрявали і не доходили до місця місії. Це могло призводити до неможливості взаємодіяти з NPC або продовжити наступний етап місії через бездіяльність персонажа.

Виправлено проблеми з падінням продуктивності та потенційними збоями через брак пам'яті в хабах і локаціях, заповнених NPC, під час тривалих ігрових сесій.

Виправлено помилку, через яку NPC могли переходити в позу "A-поза" або починати літати після смерті.

Виправлено помилку, через яку NPC не могли відстежувати, чи захищена ціль в укритті від пострілів, що призводило до стрільби по укриттю.

Зміни балансу:

Знижено вартість ремонту зброї та броні.

Суттєво збільшено вартість артефактів (більше доходу від продажу).

Нагороду за виконання більшості місій збільшено у 2-3 рази.

Поліпшення зброї та броні на рівні складності "Новачок".

Шкоду від мутантів помірно знижено на рівні складності "Новачок" (додаткові зміни балансу здоров'я мутантів у розділі бойового балансу).

Шкоду по зброї гравця знижено на 23% на рівні складності "Новачок".

Міцність броні збільшено на 12,5%.

Додано глушник для PTM у певну схованку на Малій зоні.

Виправлено ціни продажу екзоскелетів, тепер вони дорожчі в продажу.

Виправлено ціну продажу поліпшеної зброї.

Перебалансовано розхідник "Геркулес": прибрано дебафф на швидкість; збільшено параметри ефекту (тепер можна переносити більше вантажу після його використання).

Зміни балансу:

Знижено вартість ремонту зброї та броні.

Істотно збільшено вартість артефактів (більше доходу від продажу).

Нагороду за виконання більшості місій збільшено у 2-3 рази.

Поліпшення зброї та броні на рівні складності "Новачок".

Шкоду від мутантів помірно знижено на рівні складності "Новачок" (додаткові зміни балансу здоров'я мутантів у розділі бойового балансу).

Шкоду по зброї гравця знижено на 23% на рівні складності "Новачок".

Міцність броні збільшено на 12,5%.

Додано глушник для PTM у певну схованку на Малій зоні.

Виправлено ціни продажу екзоскелетів, тепер вони дорожчі в продажу.

Виправлено ціну продажу поліпшеної зброї.

Перебалансовано розхідник "Геркулес": прибрано дебафф на швидкість; збільшено параметри ефекту (тепер можна переносити більше вантажу після його використання).

Світ:

Виправлено мерехтіння текстур у різних локаціях, включно зі Сферою, Військовою Базою та Хімічним Заводом.

Вирішено проблеми з рухом, включно із застряванням у певних місцях під час місій, як-от "Знову в Бій" і "Складне Пробудження".

Виправлені точки появи артефактів у деяких зонах.

Виправлено поведінку NPC під час зіткнень.

Відрегульовано рівень гучності голосів під час шторму для поліпшення аудіобалансу.

І близько 50 інших виправлень.

Відео дня

Це лише мала частина того, що розробники змогли виправити і поліпшити. Повний список змін можна прочитати на сторінці Сталкер 2 у Steam.

Раніше ми розповідали, що творець Dishonored не згоден з оцінкою Stalker 2 від критиків, він вважає, що гра гідна більшого.

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