Для Stalker 2 вийшов перший з моменту релізу великий патч на 13 ГБ. Розробники з GSC Game World представили довжелезний патчноут із виправлень та покращень гри.
Звісно, насамперед в оновленні зосередилися на технічній частині гри, але в патчі також було поліпшено економіку Зони, доопрацьовано баланс і штучний інтелект ворогів.
Виправлення AI:
- Виправлено проблему, через яку групи NPC застрявали і гинули поруч з укриттям під час активної емісії.
- Виправлено помилку, через яку Бюрер міг викидати будь-які предмети місії з рук гравця.
- Додано відсутні звукові ефекти для здатності "Телекінез" Бюрера.
- Виправлено проблеми, через які NPC іноді застрявали і не доходили до місця місії. Це могло призводити до неможливості взаємодіяти з NPC або продовжити наступний етап місії через бездіяльність персонажа.
- Виправлено проблеми з падінням продуктивності та потенційними збоями через брак пам'яті в хабах і локаціях, заповнених NPC, під час тривалих ігрових сесій.
- Виправлено помилку, через яку NPC могли переходити в позу "A-поза" або починати літати після смерті.
- Виправлено помилку, через яку NPC не могли відстежувати, чи захищена ціль в укритті від пострілів, що призводило до стрільби по укриттю.
Зміни балансу:
- Знижено вартість ремонту зброї та броні.
- Суттєво збільшено вартість артефактів (більше доходу від продажу).
- Нагороду за виконання більшості місій збільшено у 2-3 рази.
- Поліпшення зброї та броні на рівні складності "Новачок".
- Шкоду від мутантів помірно знижено на рівні складності "Новачок" (додаткові зміни балансу здоров'я мутантів у розділі бойового балансу).
- Шкоду по зброї гравця знижено на 23% на рівні складності "Новачок".
- Міцність броні збільшено на 12,5%.
- Додано глушник для PTM у певну схованку на Малій зоні.
- Виправлено ціни продажу екзоскелетів, тепер вони дорожчі в продажу.
- Виправлено ціну продажу поліпшеної зброї.
- Перебалансовано розхідник "Геркулес": прибрано дебафф на швидкість; збільшено параметри ефекту (тепер можна переносити більше вантажу після його використання).
Зміни балансу:
- Знижено вартість ремонту зброї та броні.
- Істотно збільшено вартість артефактів (більше доходу від продажу).
- Нагороду за виконання більшості місій збільшено у 2-3 рази.
- Поліпшення зброї та броні на рівні складності "Новачок".
- Шкоду від мутантів помірно знижено на рівні складності "Новачок" (додаткові зміни балансу здоров'я мутантів у розділі бойового балансу).
- Шкоду по зброї гравця знижено на 23% на рівні складності "Новачок".
- Міцність броні збільшено на 12,5%.
- Додано глушник для PTM у певну схованку на Малій зоні.
- Виправлено ціни продажу екзоскелетів, тепер вони дорожчі в продажу.
- Виправлено ціну продажу поліпшеної зброї.
- Перебалансовано розхідник "Геркулес": прибрано дебафф на швидкість; збільшено параметри ефекту (тепер можна переносити більше вантажу після його використання).
Світ:
- Виправлено мерехтіння текстур у різних локаціях, включно зі Сферою, Військовою Базою та Хімічним Заводом.
- Вирішено проблеми з рухом, включно із застряванням у певних місцях під час місій, як-от "Знову в Бій" і "Складне Пробудження".
- Виправлені точки появи артефактів у деяких зонах.
- Виправлено поведінку NPC під час зіткнень.
- Відрегульовано рівень гучності голосів під час шторму для поліпшення аудіобалансу.
І близько 50 інших виправлень.
Це лише мала частина того, що розробники змогли виправити і поліпшити. Повний список змін можна прочитати на сторінці Сталкер 2 у Steam.
Раніше ми розповідали, що творець Dishonored не згоден з оцінкою Stalker 2 від критиків, він вважає, що гра гідна більшого.