Український шутер обійшов таких монстрів, як Counter-Strike 2, EA Sports FC 25 і Call of Duty: Black Ops 6.

Valve опублікувала свіжий чарт магазину Steam, в якому розміщені найприбутковіші продукти за тиждень з 19 по 26 листопада.

Тріумфатором став STALKER 2: Heart of Chornobyl, який змістив з першого місця Counter-Strike 2. Український шутер лідирує і в топі платних товарів, і в списку, де враховуються F2P-ігри.

Ще в топі є нова Call of Duty: Black Ops 6, Microsoft Flight Simulator 2024, Farming Simulator 25, EA Sports FC 25 і Path of Exile 2. Рольова гра не вийшла, але фанати скуповують "набори підтримки" раннього доступу.

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Розробка GSC Game World була вкрай тепло зустрінута як критиками, так і простими гравцями. В Steam у "Сталкера 2" вже 30 000 відгуків. Позитивних із них 78%. Піковий онлайн – понад 120 000 геймерів. Це рекорд Steam-онлайну для українських ігор.

22 листопада розробники оголосили, що продажі шутера перевищили 1 мільйон копій лише через два дні після релізу. Причому це цифра без урахування завантажень гри з Xbox Game Pass. Насправді ж реальна кількість гравців набагато більша.

Наразі українська студія GSC Game World зайнята усуненням технічних проблем, і обіцяє випустити великий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 вже протягом цього тижня. Баги і погане технічне виконання – одна з головних претензій критиків і гравців до гри. Для вирішення деяких з них користувачі вже підготували власні модифікації.

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