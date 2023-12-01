Реліз гаряче очікуваного українського шутера намічений на перший квартал 2024 року.

Українська студія GSC Game World представила свіжий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – і нагадала, що реліз гри відбудеться в першому кварталі 2024 року. Судячи з усього, перенесень більше не планується.

Трейлер отримав назву Strider. У ньому можна побачити Бродягу, Коршунова і Даліна, а також почути репліки деяких персонажів. Основну увагу приділили Бродязі – колишньому "монолітівцю", який очуняв після відключення Випалювача мізків.

Також в ролику показано еймплейні фрагменти з декількох катсцен. Наприклад, епізоди бою і застосування зброї з оптичним прицілом й сцена з розбиранням зброї – можливо, автори натякають на просунуті можливості в грі.

Новий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 представили в ході ігрової конференції PC Gaming Show: Most Wanted. Шутер від GSC Game World також отримав нагороду як найочікуваніша гра 2024 року.

STALKER 2 – нові подробиці

Основний сюжет гри займе понад 40 годин, але обіцяють варіативність в проходженні і чотири кінцівки. Плюс, побічні завдання відіграють важливу роль в оповіданні і безпосередньо впливають на основний квест.

Гру можна буде пройти як в режимі стелса, використовуючи ніж для вбивства супротивників, так і пуститися у всі тяжкі й рознести все, що буде на вашому шляху. Хоча розробники відзначають, що в грі буде мінімум підказок, а в зоні доведеться по-справжньому виживати.

Системні вимоги ПК-версії поки не розкриваються, але мінімальна конфігурація, на яку у GSC орієнтуються це "GTX 1060, на якій гра буде запускатися, але графіка буде гірше".

Згідно зі злитою дорожньою картою, STALKER 2 планують випустити в середині лютого 2024 року.

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