Поки що реліз гаряче очікуваного шутера заплановано на перший квартал 2024 року для ПК і Xbox Series X|S.

Реліз шутера STALKER 2: Heart of Chornobyl від української студії GSC Game World запланований на перший квартал 2024 року. Незадовго до випуску гри автори поділилися різними цікавими подробицями.

Безпосередньо інтерв'ю дали геймдиректор гри Євген Григорович, виконавчий продюсер Марія Григорович і маркетинговий продюсер Владислав Новіков, поспілкувавшись з китайським виданням Gamersky.

Як стало відомо, проходження основного сюжету STALKER 2 займе близько 40 годин, проте гравці не зможуть побачити весь контент за одне проходження. У самій історії буде 4 варіації фіналу, плюс, побічні завдання відіграють важливу роль в розповіді й безпосередньо впливають на основний квест.

У грі будуть як автоматичні збереження, так і можливість зберігатися в будь-який час і в будь-якому місці. Ще автори розширили варіативність бойової системи: можна пройти гру як в режимі стелса, використовуючи ніж для вбивства супротивників, так і пуститися у всі тяжкі і рознести все, що буде на вашому шляху. Хоча розробники зазначають, що в грі буде мінімум підказок, а в Зоні доведеться по-справжньому виживати.

Окремо розробники виділили просунутий штучний інтелект і вдосконалену систему симуляції життя. Наприклад, дика собака не буде на вас необдумано нападати, але група диких собак спробує на вас вполювати. Кожен персонаж, мутант і тварина матимуть свою унікальну модель поведінки.

Інша цікава інформація про S.T.A.L.K.E.R. 2

Версія гри для консолей Xbox Series X отримає два режими: продуктивність і якість. Розробники орієнтуються на стабільні 60 кадрів в секунду в режимі продуктивності.

Системні вимоги ПК-версії поки не розкриваються, проте мінімальна конфігурація, на яку у GSC орієнтуються це "GTX 1060, на якій гра буде запускатися, але графіка буде гірше".

Перехід на рушій Unreal Engine 5 дозволив збільшити кількість деталей, а також зробити більш реалістичну зміну дня/ночі й різні погодні умови. Використання нової технології дають більше простору для створення "величезного, цілісного відкритого світу".

Про те, коли вийде гра: фінальне полірування займе "деякий час". Однак через розмір і складність відкритого світу розробникам важко оцінити, коли саме вони завершать цей процес.

Згідно зі "злитою" дорожньою картою, STALKER 2 планують випустити в середині лютого 2024 року. Цього літа GSC привезла демо "Сталкера 2" на Gamescom, де кожен охочий міг особисто оцінити гру. Тоді ж глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер зазначив, що розробники з GSC Game World "додають в гру останні штрихи".

STALKER 2 розробляється для PC і Xbox Series X|S. гра буде доступна в Game Pass з дня релізу у всіх країнах, де працює сервіс, включаючи Україну.

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