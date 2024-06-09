Вихід гри відбудеться 5 вересня для ПК і Xbox Series X/S.

Під час заходу Xbox Games Showcase українська студія GSC Game World показала новий трейлер довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля під назвою "Час можливостей".

У ролику показали перестрілки з ворогами-людьми, сутички з мутантами, аномалії та персонажів, яких головний герой Скіф зустріне під час своїх пригод. Трейлер також отримав українську озвучку.

Цього разу студія GSC обійшлася без перенесення дати виходу. Чекати залишилося менше трьох місяців – реліз відбудеться 5 вересня для ПК і Xbox Series X/S. Спочатку гра мала вийти ще у 2022 році, але далі послідувала низка переносів, включно з передислокацією GSC Game World у Прагу через війну.

Чим ближче реліз, тим більше подробиць про STALKER 2 з'являється в мережі. Нам показували нові скріншоти з оновленим інтерфейсом і сюжетний трейлер, у якому можна побачити Бродягу, Коршунова і Даліна. Також у мережі "гуляє" багато геймплейного матеріалу зі "злитої" ранньої збірки гри.

Нагадаємо, дії STALKER 2 розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра поєднуватиме елементи шутера, хорора та імерсивного симулятора. Основний сюжет гри триватиме близько 40 годин, але обіцяють варіативність у проходженні та чотири кінцівки

Однією з ключових "фішок" гри буде наявність просунутого штучного інтелекту і вдосконаленої системи симуляції життя. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

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