З ролика стало відомо, хто стане головним героєм гри.

Українська студія GSC Game World випустила новий геймплейний трейлер другої частини довгоочікуваного шутера S.T.A.L.K.E.R.

Відео було опубліковано на YouTube-каналі видання IGN.

Геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Як зазначили розробники, ролик був знятий на рушії гри. У кадрі можна помітити аномалії, зловісні пейзажі, зруйновані будівлі та головного героя – сталкера на прізвисько Скіф. Він намагається зловити сигнал на своєму КПК.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

Дії другої частини, як і першої, відбуваються у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. У сиквелі буде оновлена система симуляції життя під назвою A-Life 2.0. Персонажі будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 буде масштабний нелінійний сюжет, де рішення користувачів впливатимуть на долю персонажів, локальні події та навіть на увесь світ гри. У сиквелі будуть як знайомі фанатам локації, так і нові. Ще на гравців чекають нові мутанти, артефакти та аномалії.

Друга частина створюється на рушії Unreal Engine.

Дебютний трейлер гри був показаний в липні 2020 року на трансляції Xbox Game Showcase.

Реліз другої частини "Сталкера" відбудеться на Xbox Series X та ПК. У день виходу шутер буде доступний безкоштовно передплатникам сервісу Game Pass.

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Автор: Сергій Коршунов