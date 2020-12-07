Український письменник-фантаст Сергій Іванов пішов з життя у віці 66 років

Український письменник Сергій Іванов, відомий під псевдонімом Гарм Відар, помер у Києві від ускладнень через COVID-19. Йому було 66 років.

Іванов помер 25 листопада, але про це тільки сьогодні повідомив портал Zone Chronicles з посиланням на Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова.

Крім ряду фантастичних повістей, роману "Критична точка" та оповідання "Типова зовнішність" Сергій Іванов також доклав руку до написання сценарію гри S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost. Пізніше вона отримала інший підзаголовок — "Тінь Чорнобиля".

Як зазначав сам автор, він не був штатним співробітником GSC Game World. Іванов допомагав сценаристу гри Олексію Ситянову. Згодом деякі концепції та ідеї Іванова увійшли до фінальної версії гри.

Про серію S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl від української студії GSC Game World вийшов в 2007 році. Гра швидко знайшла визнання у аудиторії і стала культовою.

Після студія випустила приквел S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, а в 2009 — сиквел S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat.

Зараз в розробці знаходиться нова частина гри — S.T.A.L.K.E.R. 2. Дебютний трейлер шутера був показаний 23 липня 2020 року на трансляції Xbox Game Showcase. Друга частина вийде на ПК та Xbox Series X/S. У день релізу гра буде доступна передплатникам сервісу Game Pass.

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Автор: Сергій Коршунов