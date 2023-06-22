Виробництво пройде в Новій Зеландії.

Новини про екранізацію Minecraft з'являються рідко. Фільм перебував у виробничому пеклі, і від нього відмовився попередній режисер. Тому були всі приводи переживати за адаптацію, але, схоже, проблеми залишилися позаду. Нещодавно в Мережі з'явилася дата початку зйомок картини.

Інформація надійшла з сайту організації Film & Television Industry Alliance. На сторінці Minecraft: The Movie зазначено, що виробництво екранізації має розпочатися 7 серпня. Весь знімальний процес пройде в Новій Зеландії, що не дивно. Природна краса країни відповідає пейзажам, які можна побачити на процедурно згенерованих картах У Minecraft.

Інша інформація на сайті Film & Television Industry Alliance прихована. Згадано лише імена продюсерів і Джейсона Момоа, як одного з виконавців. Хто ще увійшов в каст екранізації, як і раніше, невідомо. Але якщо зйомки стартують 7 серпня, то акторів вже повинні були підібрати.

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Екранізація Minecraft: що відомо

Фільм анонсували ще в далекому 2016 році і планували випустити в 2019-му. Однак стрічка потрапила у виробниче пекло.

Спочатку від зйомок відмовилися режисер Роб Макелхенні і сценарист Джейсон Фукс. Після цього реліз екранізації перенесли на 2022 рік, але до зазначеного терміну Warner Bros. теж не встигла. А тим часом у кріслі режисера побували кілька керівників.

За початковим задумом фільм планували присвятити дівчині та її "неймовірній" групі шукачів пригод, які повинні врятувати світ від Дракона Краю. Чи змінилася історія у фінальній версії, невідомо.

В адаптації зніметься Джейсон Момоа ("Дюна", "Аквамен", "Форсаж 10"), але його роль поки тримається в секреті.

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