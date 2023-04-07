До релізу доведеться почекати два роки.

Minecraft вже давно завоювала статус однієї з найпопулярніших ігор в історії. Ще в 2020 році продажі знаменитої пісочниці перевищили 200 мільйонів копій. І це без урахування користувачів у безкоштовній версії, яка доступна в Китаї. А в осяжному майбутньому проєкт Mojang Studios зможе підкорити великі екрани. Журналісти розкрили точну дату релізу екранізації Minecraft.

Видання Deadline опублікувало матеріал про зміни в розкладі виходу картин Warner Bros. Завдяки цьому стало відомо, що адаптація знаменитої гри Mojang Studios не скасована. Фільм, як і раніше, знаходиться у виробництві і навіть отримав точну дату релізу. Екранізація з'явиться в кінотеатрах 4 квітня 2025 року.

Завдяки журналістам також стало відомо ім'я режисера, який відповідає за фільм. Це Джаред Хесс, який раніше відзначився картинами "Наполеон Динаміт", "Йолопи-розбійники" і "Дон Верден". Постановник спеціалізується переважно на комедійному жанрі.

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Екранізація Minecraft: що відомо

Фільм анонсували ще в далекому 2016 році і планували випустити в 2019-му. Однак стрічка потрапила у виробниче пекло.

Спочатку від зйомок відмовилися режисер Роб Макелхенні і сценарист Джейсон Фукс. Після цього реліз екранізації перенесли на 2022 рік, але до зазначеного терміну Warner Bros. теж не встигла. А тим часом у кріслі режисера побували кілька керівників.

За початковим задумом фільм планували присвятити дівчині та її "неймовірній" групі шукачів пригод, які повинні врятувати світ від Дракона Краю. Чи змінилася історія у фінальній версії, невідомо.

В адаптації зніметься Джейсон Момоа ("Дюна", "Аквамен", "Форсаж 10"), але його роль поки тримається в секреті.

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