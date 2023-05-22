Схоже, гряде повноцінна гра-сервіс.

Після анонсу Mortal Kombat 1 користувачі почали активно копатися в старих публікаціях Еда Буна — голови розробки проєкту і директора NetherRealm Studios. Завдяки цьому вони знайшли натяки на бійців, які можуть з'явитися в грі. А в ще одному повідомленні ентузіасти виявили інформацію про тривалу підтримку Mortal Kombat 1 контентом.

У грудні 2022 року фанат запитав Еда Буна: "З якої причини [випуск оновлень для] MK11 закінчився раніше, ніж очікувалося?" Керівник NetherRealm відомий тим, що активно спілкується з шанувальниками, тому він не став відмовчуватися.

За словами директора, підтримка Mortal Kombat 11 тривала найдовше серед проєктів студії. А у випадку з новою грою "вона повинна бути ще тривалішою". Станом на грудень інформація про майбутню новинку від NetherRealm була відсутня. У Мережі ходили чутки, як про продовження МК, так і про Injustice 3. Але тепер зрозуміло, що Бун говорив про Mortal Kombat 1, і пообіцяв свіжому файтингу тривалу підтримку контентом.

Відео дня

Нагадаємо, завдяки італійському Amazon стало відомо, які бійці увійдуть в перше доповнення до гри під назвою Kombat Pack 1. Сюди відносяться Патріот, Миротворець, Такеда, Єрмак, Куан Чі і Невразливий з однойменного мультсеріалу. Правда, офіційно витік ніхто не підтвердив.

Mortal Kombat 1 — основні подробиці

Файтинг стане м'яким перезапуском серії з новою часовою лінією, в якій світ створив бог вогню Лю Кан. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваних сторін.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Mortal Kombat 1 вийде 19 вересня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S та Nintendo Switch. Покупці преміального видання отримають доступ до проєкту на п'ять днів раніше.

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