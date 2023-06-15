Гра буде масштабним хорором.

Alan Wake 2 — це найамбітніший проєкт фінської студії Remedy Entertainment. Це підтверджують і графіка, і масштаб, і дві переплетені сюжетні лінії з різними головними героями. Відразу після показу геймплейного трейлера на PlayStation Showcase стало зрозуміло, що сиквел буде набагато більшим за першу частину. А нещодавно стало відомо, скільки часу знадобиться на проходження Alan Wake 2.

Інформацією в інтерв'ю порталу Wccftech поділився директор по роботі з громадськістю Remedy Томас Пуха. Він заявив: "Це (час проходження, — УНІАН) залежить від ваших навичок, але в даний час (а гра ще не закінчена, тому що багато матеріалів ще буде додано) ми розраховуємо на понад 20 годин".

Для хорора з елементами виживання тривалість чимала. Для порівняння: сюжетна кампанія в першій Alan Wake проходиться за 11 годин, згідно з даними з сайту How Long to Beat. Ще 3,5 години користувачі зазвичай витрачали на додатковий контент в грі.

Відео дня

У ремейках Resident Evil 2 і Resident Evil 4 потрібно менше часу на проходження сюжету з відволіканням на побічні заняття. Показники дорівнюють 15 і 19 годинам відповідно.

Alan Wake 2 — основні подробиці

У грі реалізовано два протагоніста — Алан Вейк і поліцейський агент Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію.

Зав'язкою для оповіді стала низка ритуальних вбивств в Брайт-Фоллс. Щоб розслідувати цю справу, в містечко прибула Андерсон.

Буде кілька різних локацій: незайманий людьми ліс, околиці озера, поселення Уотері і Темне місце, де знаходиться в пастці Алан Вейк. Брайт-Фоллс теж входить в список і займає центральну позицію.

Розробники пообіцяли реалізувати всі основні елементи хорора з елементами виживання в проєкті.

Алан Уейк 2 вийде 17 жовтня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X та Series S.

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