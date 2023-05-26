Йдеться про хорор Alan Wake 2.

Після показу трейлера Alan Wake 2 з датою релізу на PlayStation Showcase на сторінці гри в Epic Games Store з'явилися різні подробиці. Завдяки цьому стала відома приємна новина: в очікуваному хорорі буде українська локалізація.

Фінська студія Remedy Entertainment реалізувала текстовий переклад для спільноти геймерів нашої країни. Правда, від російської мови команда теж не стала відмовлятися. Він буде присутній в такій же формі — на рівні тексту. Alan Wake 2 повністю локалізують на англійську, німецьку, іспанську, японську та французьку мови.

Одночасно з цим з'явилася інформація про видання гри і ціну. Стандартна версія хорора в Epic Games Store коштує 1238 гривень, а Deluxe Edition — 1733 гривні. Останнє включає косметичні предмети і Expansion Pass, куди увійдуть два доповнення. Про це розробники розповіли на офіційному сайті у відповідях на популярні питання. Ціна на PlayStation в Україні поки не оголошена.

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Окремо Remedy написала про бонуси за попереднє замовлення. Користувачі отримають образ "Візерунки" для револьвера Алана Вейка і набір ресурсів для Саги Андерсон. Комплект включає сигнальну ракету, аптечку, болезаспокійливі і підвіску "Кавова кружка", яка може один раз врятувати від загибелі під час проходження.

Alan Wake 2 — основні подробиці

У грі реалізовано два протагоніста — Алан Вейк і поліцейський агент Сага Андерсон. Їх сюжетні лінії постійно перетинаються, створюючи цілісну історію.

Зав'язкою для оповіді стала низка ритуальних вбивств в Брайт-Фоллс. Щоб розслідувати цю справу, в містечко прибула Андерсон.

Буде кілька різних локацій: незайманий людьми ліс, околиці озера, поселення Уотері і Темне місце, де знаходиться в пастці Алан Вейк. Брайт-Фоллс теж входить в список і займає центральну позицію.

Розробники пообіцяли реалізувати всі основні елементи хорора з елементами виживання в проєкті.

Алан Уейк 2 вийде 17 жовтня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X та Series S.

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