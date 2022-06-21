Стример випадково проговорився про це в ефірі.

Чутки про перехід Counter-Strike: Global Offensive на рушій Source 2 вже неодноразово виникали в Мережі. І зараз надійшла чергова порція непідтверджених відомостей на цей рахунок. Стример під псевдонімом TheWarOwl проговорився, коли саме вийде масштабне оновлення зі зміною рушія.

Під час прямого ефіру блогер повідомив, що йому не терпиться вивчити інструментарій Source 2 для поліпшень власної карти. І така можливість нібито з'явиться вже в серпні, коли CS:GO отримає масштабне оновлення.

Потім TheWarOwl схаменувся і сказав: "Я не повинен був цього говорити". Однак поки незрозуміло, чи правду повідомив стример. Він не послався на якісь джерела, тому до озвучених термінів релізу оновлення варто поставитися з часткою скепсису.

У теорії перехід на новий рушій повинен поліпшити візуальну складову, фізику і враження від стрільби. Однак це лише припущення – для оцінки потрібно побачити хоча б перший геймплей.

CS: GO перейде на Source 2: що відомо

У березні користувач під псевдонімом Gabe Follower виявив у файлах шутера подробиці, які свідчать про підготовку до зміни рушія.

Протягом 2022 року Counter-Strike: Global Offensive не отримувала значущих оновлень. А в серпні грі виповниться 10 років, тому це хороший привід для масштабної зміни проекту.

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