Причиною стало бажання уникнути репутаційного збитку.

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) розповіла про зміни у своєму складі в дисципліні Counter-Strike: Global Offensive. З колективу виключили капітана з російським громадянством — Кирила BoombI4 Михайлова.

Про своє рішення NAVI повідомила на офіційному сайті в короткій замітці.

"Після завершення PGL Major Antwerp кіберспортивний клуб NAVI виключив з активного ростера по CS:GO Кирила BoombI4 Михайлова. Причини рішення пов'язані з високими репутаційними ризиками для клубу і не є результатом його гри", — заявили представники колективу.

Точні причини виключення BoombI4 не вказані. Судячи з тексту замітки, російський капітан міг підтримувати вторгнення РФ в Україну. У складі NAVI по CS:GO грають ще два росіянина — Ілля Perfecto Залуцький і Денис electronic Шаріпов. Контракти з ними поки не розривалися, а отже, проблеми виникли саме з Михайловим.

Нагадаємо, минулого року NAVI домоглася величезних успіхів у своєму колишньому складі по CS:GO. Команда перемогла у найбільшому кіберспортивному турнірі у згаданій дисципліні — PGL Major Stockholm 2021. А потім вона виграла ще одне змагання — BLAST Premier: Fall Finals 2021. Хто буде представляти NAVI на BLAST Premier: Spring Finals, організація оголосить пізніше.

Позиція NAVI щодо російського вторгнення в Україну

На другий день повномасштабної війни Natus Vincere випустила офіційну заяву, в якій засудила дії РФ. Вона також запевнила, що разом українці впораються із спільною бідою.

В кінці лютого лідер NAVI Олександр s1mple Костильов перерахував понад 1,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ.

Організація також розірвала партнерство з російським холдингом ESFORCE, який публічно заперечував агресію РФ по відношенню до України.

Вас також можуть зацікавити новини: