Інформацію отримали з внутрішньої бази хмарного сервісу GeForce Now.

В Мережу потрапила інформація про багато ще не анонсованих ігор з передбачуваними датами релізу. Її вдалося знайти у внутрішніх файлах хмарного сервісу GeForce Now. А ще злита інформація розкрила, які ексклюзиви PlayStation з'являться на персональних комп'ютерах.

Для початку потрібно розповісти передісторію витоку. У вересні користувачі виявили в файлах програми GeForce Now, через яку здійснюється доступ до хмарного сервісу, список майбутніх ігор. Він містив інформацію про купу ще не анонсованих проектів. Витік вийшов настільки резонансним, що NVIDIA довелося виступити з офіційною заявою. Будучи власником GeForce Now, компанія частково спростувала злиті дані. За її словами, багато ігор були внесені в базу превентивно, тобто вони можуть і не розроблятися. Про які саме проекти йдеться мова, NVIDIA не уточнила. Однак заява компанії також підтверджує, що інша частина даних з витоку цілком правдива. Пізніше це підтвердила Ubisoft, яка поскаржилася на злитий список, де були присутні її секретні проекти.

Тепер користувачі добули нову інформацію. Вони вивудили з файлів GeForce Now перелік майбутніх ігор з передбачуваними датами релізу. У списку зазначено, коли проекти вийдуть на ПК, але в більшості випадків це актуально і для консолей. Повністю ознайомитися зі злитим даними можна на GitHub.

Окремі очікувані ігри з датами релізу

Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 7 лютого 2022 року;

Ghost of Tsushima — 8 лютого 2022 року;

Death Stranding Director's Cut — 1 березня 2022 року;

Hogwarts Legacy — 8 березня 2022 року;

Returnal — 30 Квітня 2022 року;

Sackboy: a Big Adventure — 1 травня 2022 року;

Dragon Age 4 — 14 червня 2022 року.

Redfall — 20 Червня 2022 року;

Horizon Forbidden West — 30 вересня 2022 року;

Senua's Saga: Hellblade II — 30 вересня 2022 року;

Ratchet & Clank — 3 жовтня 2022 року;

Gears 6 — 10 листопада 2022 року;

Avowed — 7 грудня 2022 року;

Fable — 12 жовтня 2023 року;

The Elder Scrolls VI — 2 січня 2024 року;

Crysis 4 — 25 жовтня 2024 року.

Автор: Назар Степорук