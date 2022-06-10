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На заході Summer Game Fest студія Tribute Games і видавництво Dotemu поділилися трейлером Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — нової гри про черепашок-ніндзя. У ньому розробники оголосили дату релізу і показали ще одного бійця — Кейсі Джонса.

На відео спочатку демонструють прийоми анонсованого персонажа. Кейсі здатний виконувати низку ударів хокейними клюшками і бітами. Крім базових атак, боєць володіє спеціальними здібностями. Він вміє створювати область навколо себе, яка завдає всім шкоди, обертатися на 360 градусів і бити ворогів, нападати з повітря і так далі.

У свіжому ролику також показали кілька цікавих рівнів. На одному з них необхідно на скейтах переслідувати Бібопа. А на іншому — ухилятися від ракет, що летять зверху. Tribute Games також представила новий режим в Shredder's Revenge — кооператив на шістьох. Битви за участю великої компанії запам'ятовуються форменим хаосом і безліччю ворогів на екрані.

Закінчився трейлер оголошенням дати релізу. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вийде вже 16 червня поточного року на ПК, PS4, Xbox One і Nintendo Switch.

Більше про TMNT: Shredder's Revenge

Це beat 'em up в дусі старих ігор про черепашок-ніндзя часів NES, SNES і Sega Mega Drive. Геймплей і візуальна частина Shredder's Revenge відсилають до проектів тридцятирічної давності, але виконані більш сучасно.

Сюжет присвячений протистоянню черепашок-ніндзя і Шреддера з його підопічними. Четвірка героїв разом з союзниками повинні перешкодити антагоністу втілити черговий підступний план.

Гра відзначиться продуманою бойовою системою, де у кожного героя є набір унікальних навичок, різноманітними локаціями і битвами з оригінальними босами.

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