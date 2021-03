TMNT: Shredder's Revenge зовсім скоро вийде на ПК та консолі.

Компанія Dotemu анонсувала Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge – піксельну гру в жанрі beat' em up, створену у стилі класичного мультсеріалу про Черепашок-ніндзя 1987 року.

Трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Подробиці Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

В Shredder's Revenge у гравців на вибір будуть чотири головних герої з унікальними здібностями: Леонардо, Рафаель, Донателло та Мікеланджело. Битися доведеться проти культових лиходіїв з клану Фут, мутантів Рокстеді і Бібопа, а також Шреддера.

Гру можна буде пройти самотужки або в кооперативі на чотирьох осіб.

Автори Shredder's Revenge раніше працювали над грою Scott Pilgrim vs. the World: The Game.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge вийде на ПК та на консолях. Більше подробиць автори повідомлять пізніше. Однак відомо, що сторінка гри вже з'явилася в Steam.

Автор: Сергій Коршунов