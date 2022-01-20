Реліз точно відбудеться в цьому році.

Нещодавно інсайдер і колишній редактор IGN Колін Моріарті заявив, що нову гру у всесвіті "Гаррі Поттера" під назвою Hogwarts Legacy перенесуть на 2023 рік. Студія Avalanche Software нібито зіткнулася з несподіваними складнощами при розробці, які посилилися через пандемію. Однак дані інформатора швидко спростували. Офіційні джерела вказали справжні терміни релізу Hogwarts Legacy, а інший інсайдер дав уточнення з цього приводу.

Читайте такожРольову гру про Хогвартс перенесли на 2022 рікСпочатку бразильський аккаунт Warner Bros. Interactive Entertainment включив гру в список релізів видавництва на 2022 рік. Потім аналогічна інформація з'явилася на офіційному сайті франшизи. Розробники додали до опису Hogwarts Legacy рядок про реліз в поточному році. Судячи із заяв офіційних джерел, очікуваний блокбастер у всесвіті "Гаррі Поттера" не стануть переносити вдруге.

Одночасно з цим відомостями про запуск гри поділився інсайдер AccountNGT, який раніше публікував правдиву інформацію про Star Wars Eclipse. За його словами, виробництво Hogwarts Legacy проходить добре. Майбутня RPG вийде в третьому кварталі 2022 року, тобто з липня по вересень. Швидше за все, реліз варто чекати на початку осені.

Детальніше про Hogwarts Legacy

Дії гри розгортаються в 1800-х роках в знаменитій школі чарівництва — Хогвартсі. Інші відомі локації теж вдасться відвідати.

Гравець візьме на себе роль учня, який володіє незвичайною здатністю сприймати і освоювати стародавню магію. Йому належить вирішити — приховувати цей секрет або ж піддатися спокусі більш зловісних чар, які можуть знищити весь чарівний світ.

У Hogwarts Legacy можна налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати заклинання, відкривати нових фантастичних звірів, зустрічати союзників, битися з темними чарівниками і покращувати здібності.

Hogwarts Legacy заявлена для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: