Росомаха і Люди Ікс: що мало з'явитися у скасованій грі за Людиною-павуком

Крім того, Зелений гоблін мав стати другим іграбельним персонажем.

Людину-павука в іграх втілювали не раз. Найвпізнаваніший сьогодні - від Insomniac, але в серцях багатьох фанатів все ще живе версія 2005 року, Ultimate Spider-Man, гра, яка буквально була коміксом.

Ця інтерпретація Пітера Паркера - одна з найбільш упізнаваних, стилізована під комікс за допомогою технології Cel shading, і за минулі роки вона набула культового статусу. А тепер стало відомо, що продовження все-таки розроблялося і виглядало воно багатообіцяюче, але Activision не дала йому шансу.

Художник Ян Хосфельд поділився концепт-артами і подробицями скасованої Ultimate Spider-Man 2. Сценарій уже був розписаний, у ньому планувалося повернення Росомахи, камео Доктора Дума, а ще участь Шибайголови і клану Руки. Другорядну, але важливу роль грала б Кітті Прайд зі всесвіту X-Men.

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Другим іграбельним персонажем мав стати Зелений гоблін. За сюжетом вороги об'єднувалися проти Пітера після розкриття його особистості. Основою для сценарію слугувала арка коміксів Death of a Goblin, у якій Павук і Гоблін знову стикалися після уявної смерті останнього.

Геймплей розширювали як могли: бойові вертольоти, нові погодні ефекти (зокрема зимові), а карта Нью-Йорка поповнювалася новими районами - Брукліном і Коні-Айлендом.

Але продовження так і не вийшло, а в чому причина? Перша частина, на думку Activision, продалася не так, як хотілося. Водночас студія Treyarch уже завалена роботою: Call of Duty 3 і Spider-Man 3 на підході.

Раніше ми розповідали, що в мережі опублікували проходження скасованої версії Until Dawn c Playstation 3. Спочатку гра була від першої особи.

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