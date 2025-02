Spider-Man 2 стартувала в Steam гірше за першу частину і отримує змішані оцінки

З купою скарг на вильоти і посередню оптимізацію.

Marvel's Spider-Man 2 вийшла на комп'ютерах 30 січня, і, судячи з усього, гра викликала не такий інтерес, як перша частина свого часу.

За даними SteamDB, з моменту виходу піковий онлайн гри в Steam не зміг подолати позначку в 29 000 гравців. Для порівняння, у Marvel's Spider-Man Remastered у найкращі часи грало понад 66 000 геймерів, а на релізі - близько 40 000.

У VG247 зазначають, що знижений інтерес до гри може бути викликаний тим, що низка геймерів навіть не усвідомлюють, що вимогу з обов'язковою прив'язкою PSN було видалено. Інша причина – багато з цих портів PlayStation були сирими на старті, що не вселяє довіри гравцям.

До слова, на момент написання замітки лише 59% з близько 6000 відгуків на Spider-Man 2 у Steam були позитивними. Користувачі критикують гру за погану оптимізацію і радять почекати з покупкою, поки гра не отримає кілька стабілізаційних патчів.

Для Spider-Man 2 не планується випуск додаткового контенту, тому онлайн у Steam навряд чи вже підніметься вище нинішнього показника. Лідером за показником пікового онлайну серед ігор від внутрішніх студій Sony залишається Helldivers 2 (155 тис.). Далі йдуть Ghost of Tsushima (75 тис.) і God of War (73 тис.).

На агрегаторі оцінок Metacritic у PS5-версії Spider-Man 2 90 балів зі 100 можливих. Критики сходяться на думці, що у Insomniac Games і Sony вийшла не тільки одна з найкращих ігор за останні роки, а й одна з найкращих ігор про супергероїв у принципі.

Наступним релізом Sony на комп'ютерах стане Rise of the Ronin. Екшен-RPG у відкритому світі вийде 10 березня. А у квітні на ПК завітає The Last of Us Part 2.

