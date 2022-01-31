Минулого тижня Blizzard Entertainment, яка відома завдяки World of Warcraft, Diablo і Overwatch, анонсувала свіжу гру. Це буде високобюджетний симулятор виживання в новому всесвіті. Більше подробиць студія не надала, зате вона запросила фахівців різних профілів приєднатися до створення проекту. Слідом за анонсом в Мережі почали з'являтися маленькі, але важливі деталі майбутньої гри. Наприклад, користувачам вдалося з'ясувати, скільки триває розробка симулятора виживання. Якщо спиратися на ці дані, то реліз проекту відбудеться в найближчому майбутньому.
Читайте такожРозробники Diablo і Warcraft анонсували нову гру – симулятор виживанняСтворенням нової гри Blizzard керує Крейг Амаї — колишній дизайнер квестів World of Warcraft і ветеран студії. На своїй LinkedIn-сторінці голова написав, що працює над симулятором виживання аж з 2017-го, тобто більше чотирьох років. Судячи з цих даних, розробка просунулася досить далеко, і реліз проекту вже не за горами. Припущення підтверджує нещодавнє повідомлення керівника Blizzard Майка Ібарри. Директор заявив, що у майбутнього симулятора виживання є прототип, і він провів у ньому багато годин.
Що ще стало відомо про нову гру
- Продюсер концептів і 3D-малюнків персонажів Камілла Сенфорд повідомила важливу геймплейну деталь. У проекті буде реалізований вид від першої особи.
- Колишній провідний розробник симулятора виживання Blizzard Джефрі Віртью високо відгукнувся про якість гри. Він вважає, що нове творіння студії матиме "великий вплив на індустрію".