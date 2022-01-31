Схоже, до виходу залишилося не так вже й багато часу.

Минулого тижня Blizzard Entertainment, яка відома завдяки World of Warcraft, Diablo і Overwatch, анонсувала свіжу гру. Це буде високобюджетний симулятор виживання в новому всесвіті. Більше подробиць студія не надала, зате вона запросила фахівців різних профілів приєднатися до створення проекту. Слідом за анонсом в Мережі почали з'являтися маленькі, але важливі деталі майбутньої гри. Наприклад, користувачам вдалося з'ясувати, скільки триває розробка симулятора виживання. Якщо спиратися на ці дані, то реліз проекту відбудеться в найближчому майбутньому.

Читайте такожРозробники Diablo і Warcraft анонсували нову гру – симулятор виживанняСтворенням нової гри Blizzard керує Крейг Амаї — колишній дизайнер квестів World of Warcraft і ветеран студії. На своїй LinkedIn-сторінці голова написав, що працює над симулятором виживання аж з 2017-го, тобто більше чотирьох років. Судячи з цих даних, розробка просунулася досить далеко, і реліз проекту вже не за горами. Припущення підтверджує нещодавнє повідомлення керівника Blizzard Майка Ібарри. Директор заявив, що у майбутнього симулятора виживання є прототип, і він провів у ньому багато годин.

Що ще стало відомо про нову гру

Продюсер концептів і 3D-малюнків персонажів Камілла Сенфорд повідомила важливу геймплейну деталь. У проекті буде реалізований вид від першої особи.

Колишній провідний розробник симулятора виживання Blizzard Джефрі Віртью високо відгукнувся про якість гри. Він вважає, що нове творіння студії матиме "великий вплив на індустрію".

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