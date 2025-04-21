За даними датамайнера, реліз перевидання може відбутися вже 21 квітня.

Ремастер TES IV: Oblivion все більше заслуговує на право називатися повноцінним ремейком. Тепер, хоча б, за кількістю вільного місця на диску, необхідного для проєкту.

За даними датамайнера X0X, гра важитиме близько 120 ГБ, для порівняння, оригінал з усіма DLC займав менше 10 ГБ. Цей же інсайдер стверджує, що реліз запланований вже на 21 квітня.

Підтвердження швидкого релізу ремастера можна знайти і в базі даних Steam, де вже знайшли приховану сторінку перевидання, і за останні місяці спостерігається висока активність розробників: вносяться регулярні оновлення та зміни.

Відео дня

Ремастер TES IV: Oblivion точно вийде на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. Також, найімовірніше, гра з першого дня буде доступна в Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що в ремастер Oblivion перенесуть усі DLC з оригіналу, і так, броню для коня теж. Також у грі з'явиться доповнення, яке випускалося ексклюзивно для PS3.

Крім того, розробники фанатського ремейка Oblivion - Skyblivion - не сумують і продовжують роботу над проєктом.

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