Також у грі з'явиться доповнення, яке випускалося ексклюзивно для PS3.

Ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion, про який вже давно ходять чутки, схоже, справді близький до анонсу. На тлі витоку скріншотів, з'явилися нові подробиці, цього разу про доповнення.

За інформацією інсайдера Lord Cognito, всі доповнення оригінальної гри будуть включені в оновлену версію. Він підкреслює, що отримав цю інформацію від надійного інсайдера і впевнений: у ремастері будуть і Knights of the Nine, і Shivering Isles, і навіть сумнозвісна броня для коней.

Knights of the Nine вийшло 2006 року і спочатку замислювалося як ексклюзив для версії на PlayStation 3. Це доповнення додавало цілу сюжетну арку, присвячену ордену лицарів і боротьбі зі злом стародавнього бога.

Слідом, у березні 2007 року, вийшло Shivering Isles, масштабне розширення з новим світом, яким керує божевільний принц Шеогорат. Воно досі вважається одним із найкращих доповнень в історії RPG і отримувало нагороди від профільної преси.

Крім двох великих доповнень, у ремастер також мають увійти й дрібні DLC, зокрема Mehrune's Razor, Wizard's Tower, Vile Lair, Thieves Den та інші невеликі квести й локації.

Раніше ми розповідали, що фанати Oblivion вже порівняли злиті скріншоти ремейка проєкту з оригіналом. У перевиданні було сильно перероблено освітлення завдяки Unreal Engine 5.

