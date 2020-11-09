Акція присвячена внутрішньоігровій Міжгалактичній аерокосмічній виставці.

Космічний симулятор Star Citizen, який вже понад 8 років знаходиться у розробці, стане тимчасово безкоштовним. Акція присвячена внутрішньоігровій Міжгалактичній аерокосмічній виставці, яка розпочнеться 20 листопада. Безкоштовний період триватиме до 2 грудня.

Про це розробники зі студії Cloud Imperium Games повідомили на сайті гри.

Тизер внутрішньоігрової виставки в Star Citizen

Під час акції користувачі зможуть безкоштовно випробувати різні космічні кораблі, які доступні в Star Citizen.

Раніше автори вже влаштовували подібний пробний період, коли всі бажаючі могли безкоштовно випробувати 16 кораблів з гри.

Star Citizen

Star Citizen — це космічний симулятор від американського розробника Кріса Робертса, який створив серію Wing Commander.

Star Citizen почали робити ще в 2012 році. Вартість розробки вже перевищила $314 млн. Більшу частину цих коштів було зібрано за допомогою краудфандингу.

Гра розповість про далеке майбутнє, де людство заселило безліч планет в межах відомої галактики. У міру дослідження нових регіонів люди зустріли інші цивілізації, з деякими з яких вдалося налагодити торговельні та дипломатичні відносини, з іншими ж відносини обмежилися бойовими зіткненнями. Велика частина людства зібрана під прапорами Об'єднаної Земної імперії, яка до моменту початку гри стоїть на порозі розпаду на дві частини — з центрами на планетах Земля і Терра.

Розробники обіцяють реалізувати не тільки багатокористувацький режим, але й сюжетну кампанію під назвою Squadron 42, де буде набір місій для одиночного або кооперативного проходження.

У сюжетній кампанії зіграли такі актори як Марк Хемілл ("Зоряні війни"), Джилліан Андерсон ("Секретні матеріали"), Гері Олдман ("П'ятий елемент"), Марк Стронг ("Kingsman: Секретна служба") та Генрі Кавілл ("Відьмак").

Втім, через 8 років розробки ні у Star Citizen, ні у Squadron 42 немає точної дати виходу. Користувачі можуть заплатити $45, щоб отримати стартовий пакет гри – доступ до альфа-білду.

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Автор: Сергій Коршунов