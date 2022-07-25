Наступна весна обіцяє бути насиченою на великі ігри.

Весна 2023 року може виявитися насиченою на гучні Ігрові релізи. За інформацією Джейсона Шрайєра, в травні має всі шанси вийти Assassin's Creed Rift, а компанію їй складе Star Wars Jedi: Survivor, сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Правда, продовження джедайської пригоди планують випустити трохи раніше.

Інформацією про дату релізу поділився автор аккаунта PlayStation Game Size. Він спостерігає за базою даних PlayStation Network і розкриває відомості, які в неї вносять. Найчастіше вони стосуються розмірів і термінів виходу різних ігор.

Якщо вірити нещодавнім оновленням БД, то реліз Star Wars Jedi: Survivor відбудеться на початку березня 2023 року. Це збігається з інформацією від Electronic Arts. У травневому фінансовому звіті видавництво розповіло про випуск п'яти великих проектів в період з січня по березень наступного року. І одним з них гарантовано стане очікуване продовження Fallen Order.

Star Wars Jedi: Survivor — основні подробиці

Історія в сиквелі розгортається через п'ять років після подій першої частини. Головним героєм залишився Кел Кестіс, якого супроводжує вірний дроїд BD-1. Сюжет Survivor безпосередньо пов'язаний з Fallen Order.

Судячи з першого трейлеру, в проекті реалізують планету Корусант і нового антагоніста.

Star Wars Jedi: Survivor вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. На PS4 і Xbox One гру вирішили не випускати, щоб реалізувати рендеринг освітлення з використанням трасування променів, а також зробити геймплей безшовним.

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