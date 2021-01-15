Випробувати новинку та ще дві бонусні ігри можна буде до 18 січня.

До 18 січня власники консолей Xbox One можуть зіграти безкоштовно в новий космічний симулятор Star Wars: Squadrons, файтинг Dragon Ball FighterZ та платформер Yooka-Laylee.

Як повідомила компанія Microsoft, ця акція буде доступна передплатникам сервісів Live Gold та Xbox Game Pass Ultimate.

"Для завантаження гри на консоль оберіть вкладку "Підписки" в Xbox Store та увійдіть в Особистий кабінет, щоб побачити колекцію "Дні безкоштовної гри" на Xbox One", – розповіли в Microsoft.

Після безкоштовного періоду користувачі зможуть придбати вподобану гру за знижками від 40% до 75%.

Детальніше про Star Wars: Squadrons

Star Wars: Squadrons – це космічний симулятор з видом від першої особи. У ньому потрібно битися з суперниками на винищувачах та інших космічних кораблях з франшизи "Зоряні війни".

Про що Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball FighterZ – це аніме-файтинг за мотивами манги Dragon Ball. У грі інтерактивні арени, безліч різноманітних бійців та битви 3 на 3.

Що таке Yooka-Laylee

Yooka-Laylee – це барвистий пригодницький платформер про хамелеона Юка та кажана Лейлі. Розробку гри профінансували на платформі Kickstarter, де лише за кілька тижнів авторам вдалося зібрати понад 2 мільйони фунтів стерлінгів.

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Автор: Сергій Коршунов