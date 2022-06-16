Битви будуть мати досить повільний темп.

Після демонстрації Starfield на презентації Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 представники Bethesda Game Studios почали ділитися подробицями гри. В одному з інтерв'ю вони розповіли, як влаштовані космічні битви в прийдешній RPG, і чим надихалися розробники при їх створенні.

Цією інформацією поділився директор студії Тодд Говард в бесіді з порталом IGN.

У реалізації корабельних систем Bethesda орієнтувалася на FTL: Faster Than Light — симулятор космічного судна з елементами "рогалика".

"На вашому кораблі є різні енергетичні системи. [Там є] трохи FTL в плані того, скільки енергії можна направити на три різні системи зброї, потім двигуни, щити і гравіпривід — це те, що дозволяє вам стрибати і виходити з деяких ситуацій, в яких вам доводиться направляти енергію в потужність", — повідомив Говард.

Що стосується темпу битв, то Bethesda черпала натхнення з досить несподіваного джерела. На цей рахунок директор студії сказав: "Одна з ігор, яка мені подобається, і на яку ми дивимося як би для визначення темпу — це MechWarrior, хочете вірте, хочете ні. Можливо, вона трохи повільніша, але з точки зору систем, потужності та можливості вибудовувати все в лінію — вона трохи швидша, але ви розумієте, про що я, на відміну від смиканої DogFighter".

У Starfield на свої кораблі можна буде встановлювати різні системи. Про деякі з них Bethesda розповість в майбутньому. Говард пообіцяв, що цей аспект зробить геймплей цікавішим.

Що ще відомо про космічні битви в Starfield

Ворожі кораблі можна брати на абордаж або стикуватися з ними, щоб виводити з ладу. Це знадобиться робити при виконанні окремих завдань.

Гравці вільні перевозити контрабанду на своєму судні, але під час транспортування корабель здатні атакувати зловмисники.

Користуватися своїм зорельотом не обов'язково — можна вкрасти чужий і борознити простори космосу на ньому.

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