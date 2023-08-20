До релізу гри залишається всього нічого – він відбудеться вже 6 вересня на ПК, Xbox Series і в Game Pass

Попри те, що огляди Starfield – першої гри Bethesda в оригінальному всесвіті за 25 років - з'являться лише 31 серпня, де про що гравці вже можуть дізнатися з перших розповідей преси.

Наприклад, блогер Тайлер Маквікер, автор однойменного YouTube-каналу, не зміг стримати емоцій і в своєму Discord поділився враженнями від 15 годин в Starfield.

Він зазначив, що за ці 15 годин жодного разу не зустрів жодного бага. Мовляв, проєкт відмінно оптимізований і відполірований, навіть дрібних недоробок, що привертають до себе увагу, він не зміг виявити.

Візуально Starfield виглядає дуже добре, і це попри відверто застарілий Creation Engine 2. Але через велику кількість відомостей про механіку і сюжет гри, перші години можуть здатися дуже затягнутими і навіть нудними. Але треба перетерпіти етап навчання. Далі темп гри вирівнюється, і "все стає набагато краще".

Гравці найбільше звернули увагу на слова блогера про відсутність багів. Схоже, зайвий рік полірування (Starfield мала вийти ще рік тому) пішов грі на користь. Деякі, втім, жартують, що після перших відгуків оформили повернення коштів, адже гра від Bethesda без багів – це зовсім не те, на що вони розраховували.

Starfield – основні подробиці

Starfield є першою оригінальною франшизою Bethesda, творців Skyrim і Fallout 4, за 25 років. Тодд Говард називає Starfield "проєктом нового покоління".

Дія гри розгортається в XXIV столітті. Ми в ролі членів організації "Сузір'я" будемо шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

За жанром, це рольова гра з елементами екшену. Геймплей включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Гравці зможуть відвідати більше ніж десять тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

До релізу гри залишилося всього нічого – він відбудеться 6 вересня на ПК, Xbox Series і в Game Pass. Володарі преміального видання зможуть почати грати вже 1 числа.

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