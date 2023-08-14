А тим часом до релізу великої космічної RPG від Bethesda залишається менш як місяць.

Майстер по кастомним ПК, відомий під ніком modsbyben, представив відео свого нового творіння у стилі Starfield, в яку можна буде зіграти вже наступного місяця. Унікальний пристрій створювався за підтримки AMD і Bethesda.

Як розповів ентузіаст в ролику, ідея при створенні полягала в тому, щоб комп'ютер відчувався як частина ігрового оточення. У грі кожен зможе створити свій власний космічний корабель, і саме ця концепція лягла в основу даної збірки.

В основу ПК-збірки лягла материнська плата MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI, на яку поставили топовий процесор AMD Ryzen серії 7000, а також додали безліч деталей, що імітують елементи космічного корабля.

У ролику нижче можна детальніше дізнатися, як створювалася ця машина.

Starfield – основні подробиці

Starfield є першою оригінальною франшизою Bethesda, творців Skyrim і Fallout 4, за 25 років. Тодд Говард називає Starfield "проєктом нового покоління".

Події гри розгортаються в 14 столітті. Ми в ролі членів організації "Сузір'я" будемо шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

За жанром, це Action/RPG. Геймплей включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Гравці зможуть відвідати більше ніж десять тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

До релізу гри залишилося всього нічого – він відбудеться 6 вересня на ПК, Xbox Series і в Game Pass. Володарі преміального видання зможуть почати грати вже 1 числа.

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