Новій великій рольовій грі Bethesda знадобиться 125 ГБ SSD – це не рекомендація, а мінімальна вимога.

До релізу довгоочікуваної рольової гри Starfield залишилося всього нічого – він відбудеться вже 6 вересня на ПК і консолях Xbox Series. Разом з тим володарі розширеного видання зможуть почати грати вже 1 вересня.

З такої нагоди Bethesda опублікувала фінальні мінімальні та рекомендовані системні вимоги Starfield, а також поділилися точним часом виходу в різних країнах.

Який ПК потрібен для запуску Starfield

Мінімальні системні вимоги:

Відео дня

Процесор: AMD Ryzen 5 2600X або Intel Core i7-6800K;

ОЗУ: 16 ГБ;

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 або NVIDIA GeForce 1070 Ti;

Зберігання: 125 ГБ вільного місця;

Додаткова інформація: обов'язкова наявність SSD.

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор: AMD Ryzen 5 3600x або Intel i5-10600k;

ОЗУ: 16 ГБ;

Відеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT або NVIDIA GeForce RTX 2080;

Зберігання: 125 ГБ вільного місця;

Мережа: широкосмуговий доступ;

Додаткова інформація: обов'язкова наявність SSD.

Що показово – при рекомендованих налаштуваннях Starfield також вимагає широкосмуговий доступ до інтернету, хоча мережевий режим в грі не заявлений. Розробники вже видаляли цей рядок зі сторінки в Steam, але він з'явився знову.

Для тих гравців, які купили преміум-видання, Bethesda опублікувала час запуску довгоочікуваного проєкту по всьому світу – з урахуванням часових поясів. Як можна помітити, гра стартує в один і той же час, відрізняються тільки числа.

Журналісти і блогери вже кілька тижнів тестують Starfield і відгукуються про проєкт лише позитивно. Більшість сходяться на думці, що в тайтлі дійсно майже немає багів і він майже ідеально відполірований.

Нагадаємо, Starfield є першою оригінальною франшизою Bethesda, творців Skyrim і Fallout 4, за 25 років. Керівник розробки Тодд Говард називає Starfield "проєктом нового покоління".

За жанром, це рольова гра з елементами екшену. Геймплей включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Гравці зможуть відвідати більше ніж десять тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

Вас також можуть зацікавити новини: