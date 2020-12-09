За звання найкращої гри для PlayStation змагатимуться не лише ексклюзиви компанії / фото blog.playstation.com

Sony запустила власне голосування, де користувачі можуть обрати найкращі ігри для консолей PlayStation. Всього компанія представила 17 категорій. Ті, хто не знайде улюблений проект в списку, можуть вписати назву гри під потрібною номінацією.

Проголосувати за улюблену гру можна буде до 13 грудня в офіційному блозі PlayStation.

Менеджер з інформаційних комунікацій Sony Interactive Entertainment Джастін Массонгілл підкреслив, що Cyberpunk 2077 не потрапив у голосування через пізній реліз. Гра буде боротися за звання Game of the Year в наступному році.

УНІАН обрав головні номінації.

Найкраща гра для PlayStation 4

  • Assassin’s Creed Valhalla;
  • Call of Duty: Black Ops Cold War;
  • Crash Bandicoot 4: It’s About Time;
  • Doom Eternal;
  • Dreams;
  • Final Fantasy VII Remake;
  • Genshin Impact;
  • Ghost of Tsushima;
  • The Last of Us Part II;
  • Nioh 2;
  • Resident Evil 3;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
  • Sackboy: A Big Adventure;
  • Star Wars: Squadrons;
  • Watch Dogs: Legion;

Найкраща гра для PlayStation 5

  • Assassin’s Creed Valhalla;
  • Astro's Playroom;
  • Bugsnax;
  • Call of Duty: Black Ops Cold War;
  • Demon’s Souls;
  • Godfall;
  • Haven;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
  • Sackboy: A Big Adventure;
  • Watch Dogs: Legion;

Найкраща студія року

  • Bluepoint Games;
  • Insomniac Games;
  • Naughty Dog;
  • miHoYo;
  • Square Enix;
  • Sucker Punch;

Найкраще оповідання

  • 13 Sentinels: Aegis Rim;
  • Bugsnax;
  • Final Fantasy VII Remake;
  • Genshin Impact;
  • Ghost of Tsushima;
  • Haven;
  • Kentucky Route Zero: TV Edition;
  • The Last of Us Part II;
  • Marvel's Avengers;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
  • Spiritfarer;
  • Yakuza: Like A Dragon;

Найкраща графіка

  • Assassin's Creed Valhalla;
  • Call of Duty: Black Ops Cold War;
  • Demon’s Souls;
  • Final Fantasy VII Remake;
  • Ghost of Tsushima;
  • The Last of Us Part II;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
  • NBA 2K21;
  • Resident Evil 3;

Найкраща реалізація можливостей геймпада DualSense

  • Astro’s Playroom;
  • Borderlands 3;
  • Call of Duty: Black Ops Cold War;
  • Demon’s Souls;
  • Godfall;
  • Immortals Fenyx Rising;
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
  • The Pathless;
  • Sackboy: A Big Adventure;

Голосування буде закрито в ніч з 13 на 14 грудня. Компанія підіб'є підсумки і до кінця місяця оголосить переможців.

Нагадаємо, 19 листопада відбувся вихід PlayStation 5. Sony заявила, що це був найбільший запуск за всю історію консолей компанії, а попит на PS5 виявився безпрецедентним.

В Україні PlayStation 5 вийшла одночасно з європейським запуском. Першу партію консолей в країні розкупили ще до старту продажів завдяки попереднім замовленням.

У комплекті з PlayStation 5 користувачі отримують безкоштовно гру Astro's Playroom – вона покликана продемонструвати всі особливості нового геймпада DualSense. 

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Автор: Сергій Коршунов