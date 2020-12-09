Sony запустила власне голосування, де користувачі можуть обрати найкращі ігри для консолей PlayStation. Всього компанія представила 17 категорій. Ті, хто не знайде улюблений проект в списку, можуть вписати назву гри під потрібною номінацією.
Проголосувати за улюблену гру можна буде до 13 грудня в офіційному блозі PlayStation.
Менеджер з інформаційних комунікацій Sony Interactive Entertainment Джастін Массонгілл підкреслив, що Cyberpunk 2077 не потрапив у голосування через пізній реліз. Гра буде боротися за звання Game of the Year в наступному році.
УНІАН обрав головні номінації.
Найкраща гра для PlayStation 4
- Assassin’s Creed Valhalla;
- Call of Duty: Black Ops Cold War;
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time;
- Doom Eternal;
- Dreams;
- Final Fantasy VII Remake;
- Genshin Impact;
- Ghost of Tsushima;
- The Last of Us Part II;
- Nioh 2;
- Resident Evil 3;
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
- Sackboy: A Big Adventure;
- Star Wars: Squadrons;
- Watch Dogs: Legion;
Найкраща гра для PlayStation 5
- Assassin’s Creed Valhalla;
- Astro's Playroom;
- Bugsnax;
- Call of Duty: Black Ops Cold War;
- Demon’s Souls;
- Godfall;
- Haven;
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
- Sackboy: A Big Adventure;
- Watch Dogs: Legion;
Найкраща студія року
- Bluepoint Games;
- Insomniac Games;
- Naughty Dog;
- miHoYo;
- Square Enix;
- Sucker Punch;
Найкраще оповідання
- 13 Sentinels: Aegis Rim;
- Bugsnax;
- Final Fantasy VII Remake;
- Genshin Impact;
- Ghost of Tsushima;
- Haven;
- Kentucky Route Zero: TV Edition;
- The Last of Us Part II;
- Marvel's Avengers;
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
- Spiritfarer;
- Yakuza: Like A Dragon;
Найкраща графіка
- Assassin's Creed Valhalla;
- Call of Duty: Black Ops Cold War;
- Demon’s Souls;
- Final Fantasy VII Remake;
- Ghost of Tsushima;
- The Last of Us Part II;
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
- NBA 2K21;
- Resident Evil 3;
Найкраща реалізація можливостей геймпада DualSense
- Astro’s Playroom;
- Borderlands 3;
- Call of Duty: Black Ops Cold War;
- Demon’s Souls;
- Godfall;
- Immortals Fenyx Rising;
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;
- The Pathless;
- Sackboy: A Big Adventure;
Голосування буде закрито в ніч з 13 на 14 грудня. Компанія підіб'є підсумки і до кінця місяця оголосить переможців.
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