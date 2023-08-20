За Джонні Кейджа, Кенши, Саб-Зіро і не тільки.

У Mortal Kombat 1 вже можна зіграти – всі, хто попередньо замовив гру на PS5 і Xbox Series, отримали доступ до бета-тесту. Нагадаємо, нова частина файтинга є свого роду переосмисленням культових персонажів.

Під час бета-тесту гравцям доступно 10 бійців, але тільки за шість з них можна безпосередньо зіграти – Лю Кана, Саб-Зіро, Кенши, Кітану, Джонні Кейджа і Лі Мей. А Кано, Соня Блейд, Фрост і Джакс виступають в якості камео-бійців.

В рамках тестування можна випробувати режими "віч-на-віч" і класичну вежу з ШІ-опонентами, але без підтримки кросс-платформної гри.

Разом з тим в мережі стали з'являтися нові відео з кадрами геймплей. Наприклад, портал GameSpot виклали ролик, в якому зібрані всі фаталіті, бруталіті і удари X-Ray різних персонажів.

Бета-тестування Mortal Kombat 1 для тих, хто оформив попереднє замовлення на консолях, пройде аж до ночі 22 серпня.

А реліз повної версії гри для всіх відбудеться 19 вересня на ПК, PS5, Xbox Series і Switch. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

Mortal Kombat 1 – основні подробиці

Нова частина є одночасно продовженням попередньої частини і черговим перезапуском всієї серії, де світ створений богом вогню Лю Каном. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваної перспективи.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Раніше стало відомо, що в новій частині максимально спростять фаталіті – це не сподобалося хардкорним гравцям. Тепер фаталіті активуються натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів в грі.

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