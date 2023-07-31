Взяти участь зможу тільки ті, хто попередньо замовив нову частину знаменитого файтинга на PS5 і Xbox Series.

Студія NetherRealm оголосила дату проведення бета-тестування Mortal Kombat 1 – нової частини знаменитого файтинга. Раніше, в червні розробники проводили стрес-тест гри, учасників якого вибирали випадковим чином.

Випробування для всіх, хто попередньо замовив Mortal Kombat, відбудеться за місяць до повноцінного виходу гри – з 18 по 21 серпня на консолях PlayStation 5 і Xbox Series.

Під час тесту будуть доступні:

основні бійці: Лю Кан, Саб-Зіро, Кенші, Кітана, Джонні Кейдж, Лі Мей;

Лю Кан, Саб-Зіро, Кенші, Кітана, Джонні Кейдж, Лі Мей; бійці-камео: Кано, Соня, Джакс, Фрост;

Кано, Соня, Джакс, Фрост; арена: "Особняк Джонні Кейджа" і "Чайний будиночок".

Сам реліз Mortal Kombat 1 запланований на 19 вересня, проте володарі Premium Edition зможуть почати грати на 5 днів раніше. Файтинг буде доступний гравцям на ПК і консолей PlayStation 5, Xbox Series X/S, а також Nintendo Switch.

У середині липня розробники Mortal Kombat 1 підтвердли численні чутки з приводу появи в грі супергероїв з коміксів і серіалів. У їх числі – Хоумлендер, Омнімен і Миротворець.

Mortal Kombat 1 – основні подробиці

Нова частина стане свого роду "м'яким" перезапуском серії, ввівши нову тимчасову лінію, де світ створений богом вогню Лю Каном. Розробники пообіцяли реалізувати кінематографічний сюжет і показати знайомих персонажів з несподіваної перспективи.

У грі буде багато різних режимів і оновлена бойова система. З'явиться також Механіка камео-героїв, які стануть помічниками в боях.

Відомо, що у новій частині максимально спростять систему фаталіті – це не сподобалося хардкорним гравцям. Тепер фаталіті активуються натисканням всього трьох кнопок, а комбінація однакова для всіх персонажів в грі.

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