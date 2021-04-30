Одночасно з акцією "Золотий тиждень" в Steam почалася роздача графічного квесту Rusty Lake Hotel.

В Steam почався розпродаж "Золотий тиждень" зі знижками до 85% на Tekken 7, Little Nightmares, NieR: Automata та інші японські ігри. Акція триватиме до 6 травня. УНІАН зробив добірку найвигідніших пропозицій.

Розпродаж "Золотий тиждень" в Steam

Tekken 7 – 81 грн (знижка 85%);

Soulcalibur VI – 135 грн (знижка 85%);

Tales of Vesperia: Definitive Edition – 108 грн (знижка 80%);

Little Nightmares – 54 грн (знижка 80%);

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – 77 грн (знижка 77%);

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 134 грн (знижка 75%);

Bayonetta – 82 грн (знижка 75%);

Street Fighter V – 179 грн (знижка 60%);

Death Stranding – 719 грн (знижка 60%);

NieR: Automata – 233 грн (знижка 50%);

Final Fantasy XV - 350 грн (знижка 50%);

Octopath Traveler – 800 грн (знижка 50%);

Monster Hunter World: Iceborne – 867 грн (знижка 38%);

Yakuza: Like a Dragon – 559 грн (знижка 30%);

Persona 4 Golden – 279 грн (знижка 30%);

Devil May Cry 5 – 639 грн (знижка 20%);

AI * Shoujo – 871 грн (знижка 20%);

Persona 5 Strikers – 1439 грн (знижка 20%).

З повним списком ігор за зниженими цінами можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Крім того, в Steam почалася роздача графічного квесту Rusty Lake Hotel. Дії розгортаються в готелі з антропоморфними тваринами. Щоночі гравець в ролі дворецького повинен вбивати одного з постояльців, щоб на ранок з нього приготували сніданок. У гри в Steam 94% позитивних відгуків. Забрати її безкоштовно можна до 1 травня.

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Автор: Сергій Коршунов