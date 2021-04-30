NieR: Automata отримала знижку у 50% / фото PlatinumGames

В Steam почався розпродаж "Золотий тиждень" зі знижками до 85% на Tekken 7, Little Nightmares, NieR: Automata та інші японські ігри. Акція триватиме до 6 травня. УНІАН зробив добірку найвигідніших пропозицій.

Розпродаж "Золотий тиждень" в Steam

  • Tekken 7 – 81 грн (знижка 85%);
  • Soulcalibur VI – 135 грн (знижка 85%);
  • Tales of Vesperia: Definitive Edition – 108 грн (знижка 80%);
  • Little Nightmares – 54 грн (знижка 80%);
  • Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – 77 грн (знижка 77%);
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 134 грн (знижка 75%);
  • Bayonetta – 82 грн (знижка 75%);
  • Street Fighter V – 179 грн (знижка 60%);
  • Death Stranding – 719 грн (знижка 60%);
  • NieR: Automata – 233 грн (знижка 50%);
  • Final Fantasy XV - 350 грн (знижка 50%);
  • Octopath Traveler – 800 грн (знижка 50%);
  • Monster Hunter World: Iceborne – 867 грн (знижка 38%);
  • Yakuza: Like a Dragon – 559 грн (знижка 30%);
  • Persona 4 Golden – 279 грн (знижка 30%);
  • Devil May Cry 5 – 639 грн (знижка 20%);
  • AI * Shoujo – 871 грн (знижка 20%);
  • Persona 5 Strikers – 1439 грн (знижка 20%).

З повним списком ігор за зниженими цінами можна ознайомитися на сторінці розпродажу.

Крім того, в Steam почалася роздача графічного квесту Rusty Lake Hotel. Дії розгортаються в готелі з антропоморфними тваринами. Щоночі гравець в ролі дворецького повинен вбивати одного з постояльців, щоб на ранок з нього приготували сніданок. У гри в Steam 94% позитивних відгуків. Забрати її безкоштовно можна до 1 травня.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов