В Steam почався розпродаж "Золотий тиждень" зі знижками до 85% на Tekken 7, Little Nightmares, NieR: Automata та інші японські ігри. Акція триватиме до 6 травня. УНІАН зробив добірку найвигідніших пропозицій.
Розпродаж "Золотий тиждень" в Steam
- Tekken 7 – 81 грн (знижка 85%);
- Soulcalibur VI – 135 грн (знижка 85%);
- Tales of Vesperia: Definitive Edition – 108 грн (знижка 80%);
- Little Nightmares – 54 грн (знижка 80%);
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – 77 грн (знижка 77%);
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain – 134 грн (знижка 75%);
- Bayonetta – 82 грн (знижка 75%);
- Street Fighter V – 179 грн (знижка 60%);
- Death Stranding – 719 грн (знижка 60%);
- NieR: Automata – 233 грн (знижка 50%);
- Final Fantasy XV - 350 грн (знижка 50%);
- Octopath Traveler – 800 грн (знижка 50%);
- Monster Hunter World: Iceborne – 867 грн (знижка 38%);
- Yakuza: Like a Dragon – 559 грн (знижка 30%);
- Persona 4 Golden – 279 грн (знижка 30%);
- Devil May Cry 5 – 639 грн (знижка 20%);
- AI * Shoujo – 871 грн (знижка 20%);
- Persona 5 Strikers – 1439 грн (знижка 20%).
З повним списком ігор за зниженими цінами можна ознайомитися на сторінці розпродажу.
Крім того, в Steam почалася роздача графічного квесту Rusty Lake Hotel. Дії розгортаються в готелі з антропоморфними тваринами. Щоночі гравець в ролі дворецького повинен вбивати одного з постояльців, щоб на ранок з нього приготували сніданок. У гри в Steam 94% позитивних відгуків. Забрати її безкоштовно можна до 1 травня.