Тепер герої можуть ховатися в тінях.

Ubisoft показала перетворену систему стелсу з Assassin's Creed Shadows. Вона обіцяє найбільш просунутою механікою скритності за всю історію серії.

Розробники відмовилися від ручного орла, за допомогою якого можна було розвідати локацію, перш ніж намагатися проникнути в неї. Тепер гравцеві, як у старих частинах, доведеться самому ходити по локації, відзначати ворогів і шукати тактичні шляхи.

Також у грі реалізовано класичний для серії Орлиний зір. Це спростить розвідку локацій і пошук ключових цілей.

Вперше в історії серії герой може ховатися в тінях. Також Наое може гасити джерела світла, щоб створювати собі безпечні зони.

Крім того, тепер головні герої можуть повзати по землі. Працює це приблизно як пересування в кущах: у Наое і Ясуке сильно знижується видимість, але якщо вороги підійдуть впритул, то вони все ж виявлять їх.

У Наое аж чотири види зброї та інструментів для стелса:

Димова бомба: Класичний інструмент асасина, що створює хмару диму. Допомагає сховатися або усунути супротивників низького рівня, залишаючись непоміченим.

Дзвіночки Сінобі: Ідеальний засіб відволікання ворогів. Киньте дзвіночок, щоб відвести охоронців з їхніх позицій або створити можливість непомітно пройти повз.

Кунай: Дуже гострі метальні ножі, які завдають значної шкоди і здатні вбити з одного удару за точного влучання.

Сюрікени: Зіркоподібні метальні зброї, що тимчасово оглушують ворогів. Їх також можна використовувати, щоб створити відволікаючий маневр, кинувши їх в оточення.

Один із розробників гри зазначив, що Наое - найменший асасин, який тільки був у серії. Студія мала намір це використати: героїня може протискуватися через ущелини в стіні, ховатися в дуже маленьких просторах.

Також тепер героїня може захоплювати ворогів зашморгом і відводити їх у затишне місце, де тільки потім зможе вбити їх, ну або просто відправити в нокдаун.

Реліз Assassin's Creed Shadows намічений на 14 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Лише за 3 дні до нового Assassin's Creed вийде ще одна RPG в історичному сеттингу - Kingdom Come: Deliverance 2. Геймдизайнеру KCD Даніелю Вавре цікаво позмагатися з Ubisoft.

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