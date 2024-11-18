Марк-Алексіс Коте вважає, що індустрія сильно зміниться найближчим часом.

В Ubisoft не розуміють, чим зараз захоплюються гравці та як привернути їхню увагу до проєктів компанії.

Про це заявив виконавчий продюсер серії Assassin's Creed Марк-Алексіс Коте на конференції XDS24. За його словами, він уже два роки намагається зрозуміти тенденції в ігровій індустрії та чим зараз захоплюються гравці, але поки безуспішно:

"Нам потрібно з'ясувати, де перебувають гравці. Це питання мучить мене останні два роки. Де вони? У що вони грають? Де нам їх знайти? Усе це стане зрозумілим у найближчі роки, оскільки наша галузь зміниться"

Також Коте вважає, що ігрова індустрія зараз трансформується. Рецепт успіху для AAA-ігор змінюється, так само, як і для інді-проектів: "Я думаю, що ми перебуваємо в епоху змін. Я не знаю, який вигляд матиме галузь через п'ять років, але ми явно трансформуємося. [...] Рецепт успіху в AAA і навіть інді-сфері кардинально змінюється."

Відео дня

Нагадаємо, що раніше Коте повідомляв, що Assassin's Creed: Shadows перенесли на наступний рік через низьку якість гри. Також днями в мережі з'явився білд Assassin's Creed: Mirage без Denuvo, гра не піддалася хакерам і її просто виклали без DRM.

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