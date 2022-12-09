Гра нагадує колишню серію Кена Левіна.

Студія Ghost Story Games на чолі з Кеном Левіном, "батьком" серії BioShock, нарешті анонсувала свою дебютну гру. Це буде сюжетний варіативний шутер Judas.

Події гри розгортаються на космічному кораблі, який поступово руйнується. Головний герой Юда повинен знайти спосіб, як врятуватися. Для цього доведеться об'єднатися зі своїми найлютішими ворогами. Однак ніхто не заважає зайняти іншу сторону і дозволити судну розлетітися на шматки в космічній нескінченності.

Судячи з опису, користувачів чекає варіативний сюжет з декількома кінцівками і можливістю дістатися до фіналу різними способами. У першому трейлері Judas показали локації, персонажів і кілька геймплейних кадрів. Стилістика в шутері відсилає до BioShock, а атмосфера відчувається злегка фантасмагоричною і божевільною. Це помітно в сценах із застосуванням турелі одним з персонажів і засобом пересування у вигляді механічного пса.

Що стосується геймплейних кадрів, то глядачам продемонстрували використання умінь. Головний герой може вставляти собі в руку імпланти і, наприклад, кидатися вогнем або бити електрикою.

Judas вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S, дата запуску поки не повідомляється.

Подробиці Judas

Ghost Story Games була заснована в 2017 році. З тих пір вона займається Judas, яка повинна стати експериментальною сюжетною грою.

Редактор Bloomberg Джейсон Шрайер у своїй книзі "Натисни Reset" повідомляв, що шутер потрапив у виробниче пекло. Кен Левін — перфекціоніст, який використовує авторитарний метод управління. За словами журналіста, він змушував команду багато разів переробляти концепцію гри, а незадоволених розробників звільняв.

Ghost Story трудиться під заступництвом видавництва Take-Two Interactive, Левіну надали повну творчу свободу.

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