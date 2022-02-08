Його дивна поведінка пов'язана з повторним використанням анімацій.

Нещодавно в Twitter стала популярною публікація, де показувався танцюючий хлопчик з багетом в руках з BioShock Infinite. Автор повідомлення припустив, що за допомогою такого стереотипу розробники хотіли підкреслити дух Парижа. Це місто користувачі відвідують в доповненні до проекту. На публікацію звернула увагу Гвен Фрей, яка брала участь у створенні BioShock Infinite і відповідальна за появу хлопчика з багетом. Дівчина розповіла, звідки взявся цей персонаж.

Як передає The Gamer, Гвен Фрей відповідала за наповнення світу гри людьми. Вона створювала масовку, яка повинна була зробити локації більш живими. Дівчина вирішила додати дітей для різноманітності в мирних зонах. Однак окремо анімувати модель дитини було довго і складно. Знадобилися б додаткові ресурси, тому Фрей вирішила використати рухи танцюючої пари.

Ось тільки адаптувати анімацію виявилося важко. Після декількох правок дитина все одно постійно тримала руки над головою. Тоді Фрей просто додала до моделі багет, щоб приховати проблеми з рухами. Ось так і з'явився танцюючий хлопчик в BioShock Infinite.

Коротко про BioShock Infinite

Це третя частина знаменитої франшизи. За створення проекту відповідала тепер уже розформована студія Irrational Games під керівництвом Кена Левіна.

Гра запам'яталася завдяки глибокому сюжету, видовищним битвам з використанням зброї і навичок головного героя і унікальному оточенню. Літаюче місто Колумбія виглядало дуже незвично.

На Metacritic (ПК-версія) BioShock Infinite отримала 94 бали від критиків після 68 рецензій. Це одна з найвищих оцінок за всю історію.

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