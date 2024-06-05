Steam назвав найпопулярніші ігри тижня – серед них є український проєкт

Це "пісочниця-виживалка" в сетингу пірамід і стародавніх мая.

Опубліковано свіжий чарт магазину Steam, у якому враховуються найприбутковіші проєкти за минулий тиждень – як платних, так і умовно-безкоштовних.

Очолює список, як і раніше, Counter-Strike 2. Друге місце за Destiny 2, сплеск інтересу до якого пов'язаний з релізом масштабного доповнення The Final Shape. На третьому місці портативна консоль Steam Deck. Call of Duty і Elden Ring продовжують користуватися попитом і залишаються в першій десятці.

Також у топ-10 за продажами потрапила іSoulmask, новий симулятор "виживання" від української студії Campfire Studio. Гра отримала хороші відгуки, піковий онлайн у майже 40 тисяч і почала свій шлях у Steam із 7 місця.

Soulmask - нова "пісочниця-виживалка" в сетингу пірамід і стародавніх майя. Автори обіцяють масштабну пригоду, у яку можна вирушити як поодинці, так і в онлайні до 70 осіб на сервері.

Звичний для виживачів геймплей урізноманітнили оригінальні механіки. Так, у будь-якого NPC можна "позичити" вподобану навичку або талант, а також вселитися в тіло іншого персонажа. Крім того, передбачена механіка створення власного клану, що відкриє, наприклад, можливість автоматизувати виробництво за допомогою просунутої системи наказів одноплемінникам.

Soulmask вийшла в ранньому доступі Steam 31 травня. Ціна – 540 грн з урахуванням знижки. Звертаємо увагу, що гра не отримала українську локалізацію, зате є російська мова.

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