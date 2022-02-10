Судячи з усього, Rockstar піде на експеримент.

Минулого тижня Rockstar Games офіційно підтвердила, що розробляє GTA 6. Новина підірвала інтернет — користувачі відразу ж почали обговорювати, яким виявиться продовження знаменитої франшизи. До бесід фанатів приєднався інсайдер під псевдонімом Matheusbr9895. Він послався на внутрішні джерела і розкрив повну назву Grand Theft Auto 6.

Слід відразу підкреслити, що раніше інформатор не встиг відзначитися правдивими витоками. Тому його заяву краще сприймати в якості чуток. Matheusbr9895 написав в особистому мікроблозі: "Чув внутрішній галас з приводу назви наступної частини франшизи GTA, щось на зразок GTA Vice — може бути змінено при фінальному анонсі".

Читайте такожRockstar підтвердила розробку GTA 6 і оголосила дату виходу некстген-версії GTA VЄ відразу кілька причин, чому слово Vice підходить для продовження Grand Theft Auto. Згідно з даними інсайдерів, події "шістки" розгортаються в Вайс-Сіті. Це також відсилання до поліцейського підрозділу, який розслідує торгівлю наркотиками і схожу незаконну діяльність. Плюс до всього перші дві букви слова формують римську цифру VI і показують, що це шоста частина франшизи. Аналогічний прийом використала Capcom при запуску Resident Evil Village.

Що відомо про GTA 6

Згідно з заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірковано масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень.

Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

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