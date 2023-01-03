Користувач просто викинув кілька вкрадених кіл сиру.

The Elder Scrolls V: Skyrim знаменита величезною кількістю ігрових систем, які взаємодіють між собою. І якщо в цьому процесі виникає збій, то результатом можуть стати кумедні помилки. Наприклад, персонаж здатний раптово опинитися на даху будівлі. А нещодавно більш масштабним багом з несподіваними наслідками поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом JewDoughKick. Він змусив городян побитися за допомогою сиру.

У Skyrim можна вкрасти будь-який предмет, чим і скористався ентузіаст. Гравець привласнив кілька кіл сиру, а потім викинув їх посеред відкритої місцевості у Ріфтені — одному з великих міст в проекті. JewDoughKick дістав предмети з позначкою "вкрадено" з інвентарю на очах кількох персонажів, після чого послідувала дивна реакція.

Один з NPC запитав: "Звідки це з'явилося тут?" А другий заявив: "Я побачив це першим". Йому на це відповіли: "Ні, якщо я заберу це першою". Після низки коротких фраз між персонажами зав'язалася бійка із застосуванням зброї. Спочатку в ній брали участь четверо осіб, а потім підключилися стражники. В результаті останні все-таки пред'явили звинувачення гравцеві і зажадали заплатити штраф.

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JewDoughKick підкорився, віддав гроші і відправився на місце, де він спровокував бійку. Тут ентузіаст побачив купу охоронців і вбитого NPC. Весь Ріфтен опинився в хаосі через кілька кіл сиру.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуїну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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