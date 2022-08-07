На релізі The Elder Scrolls V: Skyrim була справжнім джерелом багів ледве не на рівні з Cyberpunk 2077. Згодом багато помилок виправили, проте вони все ще присутні в грі. І частина з них призводять до кумедних ситуацій. Це доводить недавній пост на форумі Reddit від відвідувача під псевдонімом Aldipxp. Користувач виявив відомого персонажа в дуже нетиповому місці.
В якості доказу знайденої помилки гравець опублікував знімок з екраном монітора. На зображенні присутній великий будинок у Вайтрані, а на його даху якимось чином виявився Назім. Цей набридливий персонаж добре відомий всім фанатам Skyrim, тому що він бродить вулицями міста і до всіх пристає.
Чому стався описаний баг, точно невідомо. Однак можна припустити, що причиною стала неправильна телепортація. Якщо NPC збиваються зі своїх маршрутів, система переміщує їх в потрібне місце. А в цьому випадку, мабуть, сталася помилка з координатами появи персонажа. В результаті Назім опинився на даху будівлі.
Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim
- Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.
- Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.
- У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.